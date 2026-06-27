Acosta pide Educación incluya disciplina de ajedrez año escolar

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC) Luis Acosta Moreta, pidió al ministerio de Educación que en el pensum del próximo año escolar, introduzca la disciplina del ajedrez.

Destacó que desde la primaria hay que enseñar el ajedrez a los niños, para que de esa forma tengan un mayor don de concentración y puesta en práctica de su inteligencia, lo que posteriormente le puede ayudar en todas las materias que estudien.

Resaltó que en los. colegios se está dando la disciplina de ajedrez, y en el recreo se pone a los muchachos a practicar y hasta organizar pequeños torneos en los cursos, lo cual es beneficioso para su equilibrio del aprendizaje.

DESDE LA PRIMERA INFANCIA

Resaltó que el fundamento filosófico de la Inteligencia Artificial es el juego ciencia, como se conoce al ajedrez. «Es hora de que en las escuelas públicas y los colegios se imparta la materia de ajedrez, desde la primera infancia, valga decir en la primaria».

Pidió al ministerio de Educación que desde ahora comience a contratar a los maestros de ajedrez, para que impartan la disciplina desde que se comience el próximo año escolar.

RETRASOS EN INTEGRACIONMORAL Y CIVICA

Asimismo, pidió al ministerio de Educación que no olvide dar calor y categoría a la materia de moral y cívica, porque hay atrasos en su integración al pensum.

Resaltó que ya hay una disposición de que la moral y cívica esté integrada a los programas de enseñanza, pero en la práctica la materia sigue ausente y se imparte ocasionalmente.

an/am