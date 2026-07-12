ESPAÑA: ‘Roava’, la operación que desmanteló al clan dominicano lideraba narco

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Por Jenifer Santarén

VALLADOLID, España.- 2015 fue un año clave en la lucha contra el crimen organizado en Valladolid, con más de 70 detenciones y la desarticulación de al menos una decena de bandas, varias ligadas al tráfico de drogas. El golpe de mayor envergadura fue la operación ‘Roava’, que descabezó al conocido como clan de los dominicanos.

La investigación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil concluyó entre el 5 y el 7 de noviembre de 2015 con redadas que movilizaron a un centenar de agentes. El clan era considerado entonces el grupo criminal “más activo” en la venta de droga al menudeo en la provincia, según el subdelegado del Gobierno, Luis Antonio Gómez Iglesias.

La operación se saldó con 13 detenidos, 11 de ellos dominicanos. El grupo distribuía cocaína, heroína con speed, marihuana y sildenafil —medicamento prohibido en España— en Valladolid, clubes de alterne y casas de citas. También falsificaba dinero. Los registros se practicaron en una decena de inmuebles, entre ellos una peluquería en Pajarillos, un bar en Delicias y un laboratorio clandestino en Mojados.

El botín incluyó 100 gramos de cocaína, 900 gramos de una mezcla de heroína y speed, 500 pastillas de sildenafil, 42 plantas y 100 gramos de marihuana, 16.000 euros en billetes falsos, 7.000 euros de curso legal, dos pistolas, cuatro vehículos y una veintena de móviles.

Días después, la segunda fase, ‘Roava Plus’, extendió las redadas a Madrid y Guadalajara con cinco detenciones más. Allí se desmanteló un laboratorio en un chalé de Guadalajara que abastecía al clan vallisoletano. Se intervinieron 9,5 kilos de estupefacientes valorados en más de un millón de euros. La cocaína llegaba disuelta en botellas desde Ecuador y Colombia, camuflada en líquido y hojas de eucalipto, y se recuperaba mediante un proceso químico.

La investigación dejó 18 detenidos en total. En 2017, ocho procesados pactaron cuatro años de cárcel. Dos regentes de locales registrados en Valladolid fueron absueltos. En 2019, los cinco detenidos en Guadalajara y Madrid aceptaron penas de once años y medio.

El último fleco era Thelmo Ortega, alias ‘Flaco’, señalado como uno de los cabecillas. Huyó a República Dominicana dos meses antes de ‘Roava’ y permaneció once años en busca y captura. Detenido a comienzos de 2025 y extraditado en mayo, fue juzgado este jueves en la Audiencia de Valladolid. La Fiscalía rebajó su petición de seis años a tres años y seis meses de prisión. La pena fue sustituida por su expulsión a República Dominicana, donde ya residía.

Con esta sentencia se cierra, más de una década después, la macrooperación que desarticuló al clan dominicano en Valladolid.