ESPAÑA: PSOE ganaría las elecciones europeas y Vox lograría seis eurodiputados

ESPAÑA.- El PSOE ganaría las elecciones europeas y conseguiría 16 escaños, según la primera proyección de escaños publicada este lunes al Parlamento Europeo, que pronostica el desembarco de Vox en la Eurocámara con seis eurodiputados. A nivel europeo, la encuesta pronostica una subida de los partidos eurófobos y un fuerte descenso de los socialistas europeos (que perderían 51 escaños) y de los populares (34 menos), que ganarían -no obstante- los comicios continentales.

En España, los socialistas ganarían las elecciones por primera vez desde 2004 y tras dos convocatorias consecutivas (2009 y 2014) en las que la primera fuerza fue el Partido Popular. De hecho el PSOE lograría dos escaños más que en 2014 (cuando se quedó en 14 eurodiputados) al conseguir el 25,4% de los votos y el PP, por contra, perdería uno (pasaría de 16 a 15) al quedarse con casi dos puntos menos, el 23,5% de los sufragios.

Ciudadanos sería la tercera fuerza política con 12 eurodiputados, lo que sería sextuplicar su actual representación ya que en las últimas europeas obtuvo dos escaños. La formación de Albert Rivera lograría el 17,9% de los votos el próximo 26 de mayo, según esta encuesta del Parlamento Europeo.

La coalición Unidas Podemos cambiar Europa, por su parte, obtendría nueve eurodiputados. El sondeo publicado este lunes da a la suma de Podemos con sus socios de Izquierda Unida, En Comú, En Marea y Equo, con los que acordó concurrir a las europeas, el 14,1% de los votos. En 2014 estas formaciones fueron en tres coaliciones electorales diferentes: Podemos acudió en solitario (5 diputados); IU lideró La Izquierda Plural, que obtuvo seis escaños (4 para IU, 1 para ICV y 1 para Anova); y Equo fue miembro de Primavera Europea junto a Compromís o la CHA (1 diputado).

Vox sería la quinta fuerza del país. La formación ultraderechista lograría el 9,6% de los votos y seis escaños. Por último, ERC obtendría solo un eurodiputado al llegar al 2,8% de los sufragios de todo el país (en los comicios de 2014 logró dos al presentarse dentro de la coalición L’Esquerra pel Dret a Decidir.

Según la encuesta, PDeCAT (1,4%), PNV (1,1%) y EH Bildu (0,7%) no obtendrían representación en la Eurocámara -actualmente sí la tienen- aunque estos datos no prevén las coaliciones electorales y su resultado conjunto. De hecho, Bildu, BNG y ERC ya han confirmado que irán juntos a las europeas, hecho que no se incluye en el sondeo, en la coalición Ahora Repúblicas.

Hay que señalar que España tendrá 59 escaños en la Eurocámara (frente a los 54 actuales) por la salida del Reino Unido de la UE y que la encuesta se realizó el 28 de enero en el país.