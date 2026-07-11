ESPAÑA: Javier García reafirma aspiración presidencial en RD

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MADRID, España. – El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, reafirmó su aspiración de convertirse en el próximo presidente de la República Dominicana y aseguró que el 16 de agosto de 2028 asumirá la Presidencia de la nación.

Durante un encuentro con dirigentes y simpatizantes de la seccional del PLD en Madrid, el exministro de Turismo afirmó que su eventual gobierno otorgará una atención prioritaria a los dominicanos residentes en el exterior, como reconocimiento a su contribución al desarrollo económico del país.

García destacó el peso de la diáspora en la economía nacional, al señalar que solo en los primeros seis meses del año los dominicanos en el extranjero enviaron más de 6,200 millones de dólares en remesas, recursos que, según expresó, representan un soporte fundamental para la estabilidad económica de República Dominicana.

El aspirante presidencial anunció además que, de ganar las elecciones de 2028 junto al PLD, impulsará desde 2029 un fondo soberano de garantía superior a los 22,000 millones de pesos, destinado a respaldar a los dominicanos que deseen emprender negocios e invertir en el país.

“Los dominicanos en el exterior tendrán un papel esencial en nuestro proyecto de nación”, manifestó García, quien estuvo acompañado por dirigentes peledeístas como Robert de la Cruz, miembro del Comité Político; Víctor Fadul, director general de campaña de su proyecto; y su esposa, Jeannis Hernández Peña.

Durante la actividad, dirigentes de la organización en Europa, encabezados por Fleurys Rivera, presidente de la seccional del PLD en Madrid, y Santiago Rodríguez, coordinador europeo y miembro del Comité Central, expresaron su respaldo al proyecto político y reafirmaron su compromiso de trabajo con miras a las elecciones de 2028.

Recibimiento de la comunidad dominicana

Previo al encuentro político, Francisco Javier García recibió muestras de apoyo de dominicanos residentes en la zona de Cuatro Caminos, en Madrid, un sector reconocido por su amplia presencia de la comunidad dominicana.

Durante su recorrido, ciudadanos dominicanos expresaron respaldo y simpatía al dirigente peledeísta, manifestando sus expectativas sobre el futuro político del país y su eventual llegada a la Presidencia de la República.

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