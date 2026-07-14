España derrota a Francia y alcanza final Mundial de Fútbol

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NUEVA YORJ.- España hizo historia este martes al clasificarse para la segunda final de un Mundial de su historia, luego de vencer 2-0 a Francia en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputada en Dallas.

La selección dirigida por Luis de la Fuente mostró una actuación sólida, con dominio del balón, control del mediocampo y eficacia en los momentos decisivos. Mikel Oyarzabal abrió el marcador desde el punto penal tras una falta sobre Lamine Yamal, mientras que Pedro Porro amplió la ventaja en la segunda mitad para sellar el triunfo español.

Con esta victoria, España vuelve a una final mundialista después de la conquistada en Sudáfrica 2010, torneo en el que logró su primera estrella tras derrotar a Países Bajos. Ahora buscará sumar su segundo campeonato del mundo ante el ganador de la otra semifinal entre Inglaterra y Argentina.

El conjunto español llega al partido decisivo respaldado por una generación que combina juventud y experiencia, con figuras como Lamine Yamal, Rodri, Dani Olmo y otros protagonistas que han consolidado un estilo basado en la posesión, presión alta y juego ofensivo.

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde España intentará volver a levantar el trofeo más importante del fútbol internacional.

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