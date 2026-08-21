ESPAÑA: Cuestionan viáticos RD$32.3 millones de la JCE

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MADRID.- Organizaciones dominicanas en España cuestionaron que la Junta Central Electoral (JCE) haya gastado entre enero de 2025 y julio de 2026 RD$32.3 millones (US$529,438) en váticos y boletos aéreos en clase ejecutiva.

De acuerdo a los datos suministrados por la propia JCE a Diario Libre, sus integrantes realizaron 71 participaciones en misiones oficiales, acumulando 472 días en el exterior en 23 países, con una dieta habitual de US$800 diarios por jornada.

El caso que ha generado mayor debate es la participación de los magistrados Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Samir Rafael Chami Isa en una formación sobre ciberseguridad en León, España, del 12 al 26 de julio (15 días), con US$12,000 de viáticos para cada uno.

Nirka de la Rosa, abogada y presidenta de la Asociación de Dominicanos en Fuenlabrada, explicó que «un viático diario de 800 dólares supera el salario mínimo mensual en España. Pedimos a la JCE una explicación pública detallada del uso de estos recursos. Consideramos estas acciones abusivas frente a la realidad de la diáspora».

Luis Columna, politólogo, dijo que «es un manejo impropio de los recursos de la institución. Mientras un estudiante dominicano becado por el MESCyT en España recibe entre 750 y 800 dólares al mes para vivir, un magistrado recibe esa misma cantidad por un solo día de formación».

William Reynoso, comunicador y presidente de la Asociación De la Mano con la Patria (Valencia), indicó que «en España una persona puede alimentarse con unos 40 euros al día. Los montos son desproporcionados. Este tipo de cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos desalienta a los dominicanos en el exterior a participar en los procesos electorales».

Recordaron que la participación de la diáspora en Europa fue de solo 26.44% en las presidenciales de 2024, y advirtieron que la transparencia en el gasto es clave para el éxito del próximo proceso de cedulación en el exterior de cara a las elecciones de 2028.

Las organizaciones solicitaron a la JCE publicar el informe completo de resultados y logros concretos de cada misión internacional, conforme al Acta 18/2005 que regula dichos viáticos.