Escogido lamenta muerte del histórico dirigente Phil Regan

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SANTO DOMINGO.– Los bicampeones nacionales, Leones del Escogido, expresaron su profundo pesar por el fallecimiento de Phil Regan, el dirigente estadounidense que marcó una de las etapas más exitosas en la historia de la franquicia al conducir al conjunto a dos campeonatos nacionales consecutivos y a la conquista de su primera Serie del Caribe.

Regan, quien falleció a los 89 años, llevó a los escarlatas al título de la temporada 1987-88 tras protagonizar una memorable remontada en la serie final frente a las Estrellas Orientales. Luego de estar en desventaja 1-3, el Escogido ganó tres partidos consecutivos para imponerse 4-3 y conquistar el campeonato.

Al año siguiente, en la campaña 1988-89, el veterano estratega repitió la hazaña al conquistar un segundo título consecutivo, esta vez con una barrida 4-0 sobre los Tigres del Licey, cuya rotación de lanzadores incluía a José Rijo, Ramón Martínez, Pascual Pérez y Balbino Gálvez.

En 1988 también condujo a los Leones a obtener la primera Serie del Caribe de su historia, en el torneo celebrado en Santo Domingo, consolidando así una etapa dorada para la organización.

La institución destacó que Regan fue el arquitecto de la dinastía escarlata de finales de la década de los 80, período en el que el Escogido conquistó cuatro campeonatos en cinco temporadas, incluyendo los obtenidos posteriormente en las campañas 1989-90 y 1991-92.

Durante su paso por el conjunto capitalino, Regan registró marca de 70 victorias y 51 derrotas (.579) en series regulares. Además, dirigió a los Azucareros del Este, acumulando un total de 108 triunfos en etapas preliminares de la liga dominicana.

El estadounidense figura entre los pocos dirigentes extranjeros que han logrado conquistar campeonatos consecutivos con los Leones, una distinción que posteriormente igualó Ken Oberkfell en las temporadas 2009-10 y 2011-12.

Como reconocimiento a su legado, el 25 de noviembre de 2021, durante la celebración del centenario de los Leones del Escogido, la organización le rindió un homenaje especial en el estadio Quisqueya Juan Marichal por sus extraordinarios aportes al éxito histórico de la franquicia.

La directiva, jugadores y toda la familia escarlata extendieron sus condolencias a los familiares y allegados de Phil Regan, destacando su legado como uno de los dirigentes extranjeros más respetados y exitosos en la historia del béisbol dominicano y del Caribe.

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