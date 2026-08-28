Equipo de Gonzalo niega éste no quiera ir a consulta del PLD

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El equipo político de Gonzalo Castillo negó este jueves que el aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) contemple retirarse de la consulta interna programada para octubre y aseguró que sus integrantes continúan trabajando de cara al proceso.

La aclaración fue hecha por Eury Enrique, miembro del equipo político de Castillo, quien afirmó que los integrantes de éste participarán en la consulta y respetarán las reglas establecidas por la organización.

“PARTICIPAREMOS Y RESPETAREMOS LAS REGLAS”

“Participaremos y lo haremos con respeto a las reglas que el partido ha establecido”, expresó Enrique, al tiempo que llamó a los dirigentes y militantes peledeístas a evitar acciones que puedan generar dudas o provocar divisiones dentro de la organización.

El dirigente también exhortó a la militancia a no prestar atención a versiones provenientes de sectores externos al partido.

“Tampoco a hacer caso a voces externas con un cinismo cada vez más difícil de disimular. Nosotros transitamos otro camino: la unidad, el respeto a la palabra empeñada y el cumplimiento de lo acordado por el Comité Central”, manifestó.

REIVINDICAN LA INSTITUCIONALIDAD DEL PLD

Enrique aseguró que el equipo de Gonzalo Castillo respeta y continuará respetando la institucionalidad del PLD, independientemente de las circunstancias que puedan presentarse durante el proceso interno.

La posición fue difundida luego de que el dirigente peledeísta José Tomás Pérez afirmara, mediante una información de prensa, que Gonzalo Castillo y Abel Martínez no participarían en la consulta presidencial del partido prevista para octubre.

Con sus declaraciones, el equipo de Castillo procura despejar las versiones sobre una eventual ausencia del exministro de Obras Públicas en el proceso interno y reafirma su disposición de participar conforme a las decisiones adoptadas por las instancias partidarias.

La consulta constituye uno de los pasos del PLD para definir su opción presidencial con miras a las elecciones de 2028.

an/am