Encarcelan 2 empleados DGM acusados de traficar haitianos

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Santo Domingo, 29 jun (EFE).- Un tribunal de Montecristi impuso un año de prisión preventiva a un agente migratorio y a un chofer de la Dirección General de Migración (DGM), acusados de cobrar sobornos y traficar con indocumentados haitianos en un vehículo oficial, informó este lunes el Ministerio Público.

La medida coercitiva recayó sobre el agente Gustavo Adolfo García Vásquez y el chofer Joel Antonio Castillo Reynoso, adscritos al Departamento de Interdicción Migratoria en Puerto Plata.

Según el Ministerio Público, el 19 de junio ambos trasladaron en un camión oficial a 32 haitianos indocumentados hacia el Centro de Procesamiento Migratorio de Dajabón.

Sin autorización, en el viaje de regreso fueron sorprendidos transportando a otros 22 migrantes, incluidos menores de edad, quienes afirmaron haber pagado entre 12,000 y 40,000 pesos por persona.

El expediente señala que los imputados aprovecharon su condición de empleados públicos para facilitar el tráfico ilícito de migrantes.

La jueza Javierca Gómez ordenó que cumplan la prisión preventiva en la cárcel pública de Montecristi.EFE

mf