Empresaria Cheryl Victoria celebra II edición AgroConecta

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SANTO DOMINGO.- La empresaria, autora y asesora agropecuaria Cheryl Victoria celebró con éxito la segunda edición de AgroConecta, un encuentro diseñado para propietarios de fincas, empresarios e inversionistas interesados en desarrollar proyectos rurales más productivos, organizados y rentables.

El evento duplicó la asistencia de su primera edición y se consolida como un espacio de referencia para quienes buscan integrar el campo con una visión empresarial.

Bajo el tema “De la improvisación a la estructura”, los participantes recibieron herramientas prácticas para analizar sus proyectos, identificar oportunidades de crecimiento y comprender la importancia de la planificación y la gestión estratégica dentro de una finca.

Durante su conferencia principal, Cheryl Victoria compartió aprendizajes de más de una década en el sector agropecuario. Destacó que el principal desafío de muchos proyectos no es la falta de recursos, sino la ausencia de estructura para tomar mejores decisiones.

Uno de los aspectos más valorados por los asistentes fue la oportunidad de conectar con otros propietarios de finca, productores, proveedores y empresarios que enfrentan los mismos desafíos, lo que generó un ambiente de colaboración, intercambio de experiencias y creación de alianzas estratégicas.

AgroConecta continúa posicionándose como una plataforma de aprendizaje, networking y conexión estratégica para productores, propietarios de finca y empresarios comprometidos con el desarrollo del sector agropecuario dominicano.

Con esta segunda edición, Cheryl Victoria reafirma su compromiso de impulsar una nueva generación de líderes capaces de transformar sus proyectos en empresas sostenibles, rentables y con visión de largo plazo.