Empresa Vietnam gana en la RD licitación en telecomunicaciones

SANTO DOMINGO.– La empresa vietnamita Viettel Global Investment (VGI) se abre paso en el mercado de las telecomunicaciones de la República Dominicana, tras resultar vinculada al proceso de licitación internacional convocado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) para la asignación de frecuencias radioeléctricas.
La información fue ofrecida en rueda de prensa por el presidente del INDOTEL, Guido Gómez Mazara.
La llegada de Viettel representa un nuevo escenario para el sector, actualmente dominado por Claro, Altice y Viva, y abre la posibilidad de que el país cuente con un cuarto operador móvil.
El proceso de licitación contempla concesiones y licencias para el uso de espectro en bandas como 700 MHz, AWS, 2300 MHz y 3500-3700 MHz, destinadas a fortalecer los servicios de telecomunicaciones móviles y facilitar el despliegue de tecnologías de última generación.
Viettel Global ha anunciado una inversión de aproximadamente US$560 millones en República Dominicana para desarrollar infraestructura digital, redes de fibra óptica y servicios de telecomunicaciones. El proyecto contempla inicialmente telefonía móvil, internet fijo de banda ancha y servicios de billetera digital.
PROYECTA AMPLIAR OPERACIONES
En una segunda etapa, la compañía proyecta ampliar sus operaciones hacia centros de datos, computación en la nube, ciberseguridad y otras soluciones tecnológicas, con una red nacional basada en tecnologías 4G/LTE y 5G.
Viettel forma parte del grupo estatal vietnamita Military Industry and Telecoms Group (Viettel Group) y posee operaciones internacionales en países de Asia, África y América Latina.
La incorporación de un nuevo competidor podría incrementar la oferta de servicios, estimular la inversión y generar mayor competencia en precios, cobertura y calidad de las telecomunicaciones dominicanas.
No obstante, el proceso debe distinguirse entre la aprobación de la inversión de Viettel y la adjudicación definitiva de espectro y autorizaciones para operar. El INDOTEL ha precisado que la licitación se rige por la Ley General de Telecomunicaciones número 153-98, que establece el marco regulatorio del sector.
of-am
miren el cuadre… que tiene el ovejo… asi cualquiera se… convierte en lam bon… de un gobierno, con… tantos privilegios, solo… por ser participe de e’l…
Si quien escogió la empresa ganadora, fue ese comité de comunistas del mpd que se ve en la foto, pues, es normal que haya ganado el gobierno vietnamita, porque Viettel NO es independiente, sino una órgano de la dictadura de Vietnam, que siguió los pasos de China, y ya es una economía capitalista, aunque propagandísticamente dice ser comunista. Lo preocupante, es que también tiene las comunicaciones de Haití, y nadie sabe qué puedan estar tramando
Todos los cambios -como es muy natural- enciende los bombillos del presagio, a los pájaros de mal agüero, a los GOREROS de siempre. Principalmente a los politiqueros malvados del PLD y del PU-PU, que son las mismas ra-tas, acostumbradas a que si no son ellos los ENCARGADOS «NEGOCIAR» -con malas intenciones de depredar- las cosas, son malas.
parece, narcoPRMista… que no te han… informado de todas… las ratas que hay… actualmente, robando… a todo dar… fondos publicos… y el narcotrafico, como…. otro ingrediente…
Ya la verán robando y engañando a los clientes igual que las demás en complicidad con INDOTEL
El comunismo es una plaga que cuando menos se le espera emerge la cabeza.
Sólo nos queda ser optimistas y retomar la vieja consigna: QUISQUEYA Y VIETNAM, UNIDOS VENCERÁN!!!
Esa gente estan en Haity y son un puro desastre
Esperemos en Dios que llegue alguien que acabe con el relajo de Orange , claro y viva .. señal deficiente, alta factura, mala señal , avería a diario y nadie puede reclamar…