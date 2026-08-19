Empresa Vietnam gana en la RD licitación en telecomunicaciones

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SANTO DOMINGO.– La empresa vietnamita Viettel Global Investment (VGI) se abre paso en el mercado de las telecomunicaciones de la República Dominicana, tras resultar vinculada al proceso de licitación internacional convocado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) para la asignación de frecuencias radioeléctricas.

La información fue ofrecida en rueda de prensa por el presidente del INDOTEL, Guido Gómez Mazara.

La llegada de Viettel representa un nuevo escenario para el sector, actualmente dominado por Claro, Altice y Viva, y abre la posibilidad de que el país cuente con un cuarto operador móvil.

El proceso de licitación contempla concesiones y licencias para el uso de espectro en bandas como 700 MHz, AWS, 2300 MHz y 3500-3700 MHz, destinadas a fortalecer los servicios de telecomunicaciones móviles y facilitar el despliegue de tecnologías de última generación.

Viettel Global ha anunciado una inversión de aproximadamente US$560 millones en República Dominicana para desarrollar infraestructura digital, redes de fibra óptica y servicios de telecomunicaciones. El proyecto contempla inicialmente telefonía móvil, internet fijo de banda ancha y servicios de billetera digital.

PROYECTA AMPLIAR OPERACIONES

En una segunda etapa, la compañía proyecta ampliar sus operaciones hacia centros de datos, computación en la nube, ciberseguridad y otras soluciones tecnológicas, con una red nacional basada en tecnologías 4G/LTE y 5G.

Viettel forma parte del grupo estatal vietnamita Military Industry and Telecoms Group (Viettel Group) y posee operaciones internacionales en países de Asia, África y América Latina.

La incorporación de un nuevo competidor podría incrementar la oferta de servicios, estimular la inversión y generar mayor competencia en precios, cobertura y calidad de las telecomunicaciones dominicanas.

No obstante, el proceso debe distinguirse entre la aprobación de la inversión de Viettel y la adjudicación definitiva de espectro y autorizaciones para operar. El INDOTEL ha precisado que la licitación se rige por la Ley General de Telecomunicaciones número 153-98, que establece el marco regulatorio del sector.

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