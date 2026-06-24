Elly De La Cruz vuelve a la acción despúes de tres semanas

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CINCINNATI — Elly De La Cruz regresó al lineup de los Cincinnati Reds, tras pasar poco más de tres semanas en la lista de lesionados.

Elly De La Cruz sufrió una distensión en el tendón de la corva derecho el 31 de mayo. Getty Images

Los Reds anunciaron la activación del shortstop dos veces All-Star, quien sufrió una distensión en el tendón de la corva derecho el 31 de mayo, y enviaron al jardinero Will Benson a la filial Triple-A de Louisville.

De La Cruz completó una asignación de rehabilitación de tres juegos en Louisville durante el fin de semana. Conectó un jonrón y jugó cinco entradas como shortstop el viernes, se fue de 3-0 como bateador designado el sábado y de 3-0 con dos ponches y un error el domingo.

De La Cruz bateaba para .280 con un OPS de .855 y 12 jonrones en 58 juegos antes de ingresar a la lista de lesionados por primera vez en su carrera en las Grandes Ligas.

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