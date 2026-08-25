El Voluntariado Banreservas impacta miles familias en 1 año

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SANTO DOMINGO.- El Voluntariado Banreservas impactó a miles de familias durante el primer año de gestión de su presidenta, la doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, mediante programas de salud, educación, protección ambiental y asistencia social.

Quijano de Aguilera asumió la presidencia en agosto de 2025 y desde entonces impulsó iniciativas dirigidas a colaboradores de la Familia Reservas, sus familiares y comunidades vulnerables.

Entre las principales acciones figura la apertura de una sede en Santiago, destinada a fortalecer los proyectos sociales en la región Norte.

El programa de intercambio de plástico por alimentos permitió recuperar unas 70,000 libras de material reciclable y beneficiar a más de 2,000 familias con productos de la canasta básica. Las jornadas se desarrollaron en sectores de Santiago y Santo Domingo.

EDUCACIÓN Y SALUD

También fueron realizadas jornadas de reforestación en Navarrete y Villa Altagracia, además de la Ruta del Reciclaje en oficinas de Banreservas.

El programa Recicla tu Cuaderno distribuyó 37,100 artículos escolares entre 2025 y 2026, beneficiando a 3,631 familias de Santo Domingo y Santiago.

En educación, el Voluntariado suscribió un convenio con la Universidad de La Romana (UNIROMANA) para otorgar becas a estudiantes sobresalientes de escuelas públicas mediante el programa Reservas del Futuro.

En materia de salud, la campaña “Es Momento de Prevenir” llevó jornadas médicas a varias provincias, con consultas, sonografías y vacunación contra la influenza. Como parte de estas acciones fueron donadas 2,177 vacunas al Servicio Nacional de Salud (SNS).

ASISTENCIA SOCIAL

El Voluntariado también brindó apoyo a familias afectadas por inundaciones en Santo Domingo y Puerto Plata, además de entregar donativos a personas y comunidades con necesidades específicas.

Al evaluar su primer año, Quijano de Aguilera resaltó el compromiso de voluntarios y colaboradores y reafirmó su propósito de continuar desarrollando acciones que contribuyan al bienestar de las familias dominicanas.

an/am