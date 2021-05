EL SALVADOR: Embajador dominicano presenta cartas credenciales a Bukele

Julio César George en el acto de presentación.

SAN SALVADOR.- Con la presentación oficial de sus cartas credenciales ante el presidente Nayib Bukele, quedó formalmente establecida la gestión del nuevo embajador dominicano, Julio César George Encarnación, en un acto celebrado en la Casa Presidencial, sede del gobierno salvadoreño.

Luego del acto protocolar, se llevó a cabo un coctel en honor a la nueva misión diplomática.

En su discurso, George Encarnación expresó que “en mi corta estadía en el país he cultivado amigos que ya me acompañarán por siempre, no importa donde sea designado luego de terminar mi misión aquí”.

Y agregó: “Los diplomáticos son una familia y eso es lo que desde que llegué aquí he tenido y sentido, me han acogido como tal”.

Asistieron miembros de la directiva de la Asociación Diplomática de Jefes de Misiones en El Salvador, encabezada por el Decano del Cuerpo Diplomático, monseñor Rocco Ganguemi, Embajador de la Santa Sede.

De igual manera un significativo grupo de embajadores acreditados en esta nación.

of-am

