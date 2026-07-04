El proyecto HAARP y Venezuela (OPINION)

1 – En 2010, el terremoto ocurrido en Haití de magnitud 7.0 y epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe devastó esta la capital, causando más de 300,000 muertes y 1.5 millones de personas sin hogar.
2 – En Irán no llovió durante 6 años. Debido a esta condición, el país atravesaba una crisis de abastecimiento de agua que se reflejó en la agricultura, en todas las actividades industriales y en todo servicio público y privado de la nación. Por esta sequía tan prolongada, este país persa estaba rumbo al colapso total. Pero, misteriosamente, luego de que las bases militares norteamericanas circundantes establecidas en la región del Golfo Pérsico (Kuwait y Baréin) fueran destruidas por los bombardeos con misiles del ejército iraní, también, misteriosamente, comenzaron aguaceros diluvianos que llenaron hasta el tope todas las presas del país.
3 – En Venezuela, en el recién pasado 24 de junio, llegando la noche, ocurrió un terremoto doble; el primero de 7.2 y el segundo de 7.5, – 39 segundos después. Al momento de escribir este artículo, se reportan casi tres mil muertos, más de 20 mil heridos y no menos de 25 mil familias damnificadas. Los daños causados se estiman en unos 6,700 millones de dólares por el derrumbe de unas 60 mil viviendas, hospitales, escuelas, universidades y pérdida de activos económicos como vehículos, edificios o comercios, daños a las infraestructuras de transporte terrestre, de comunicación, sistema eléctrico, acueductos, etc.
4 – Estos dos terremotos —calculan los científicos— liberaron una energía equivalente a la detonación de entre 230 y 260 bombas atómicas como la arrojada a Hiroshima. Imagine usted el poder destructivo de este fenómeno, con solo tener en cuenta que la bomba que cayó en Hiroshima solo liberó 15 kilotones de TNT, mientras que el segundo temblor que nos ocupa liberó 2,700 kilotones de TNT.
HAARP (Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia)
5 – HAARP es un proyecto científico militar norteamericano que comenzó a funcionar en el año 1993. Hay quienes aseguran que, por primera vez, el HAARP fue probado con el terremoto en Haití ya referido.
El HARRRP fue diseñado para estudiar las propiedades y el comportamiento de la ionosfera (la capa de la atmósfera situada entre 80 y 640 kilómetros de altitud). Este complejo, ubicado en Gakona, Alaska, consiste en un transmisor de alta frecuencia de gran potencia que emite ondas de radio hacia la ionosfera, que excita temporalmente un área limitada de la misma con fines de estudio científico.
6 – Su objetivo científico nominal es: comprender mejor los procesos eléctricos y físicos en la ionosfera para desarrollar tecnologías de comunicación, mejorar los sistemas de radares y las comunicaciones por satélite. Este proyecto inicialmente era operado por las Fuerzas Armadas de EE. UU.; su administración fue transferida en 2015 a la Universidad de Alaska Fairbanks, “lo que permitió que sus investigaciones sean transparentes y públicas”. (Nota: Adviértase que los objetivos científicos son nominales).
El proyecto es blanco de teorías conspirativas.
7 – Este proyecto —aseguran los ambientalistas y ciertos integrantes de la comunidad científica internacional y de geofísicos—, el HAARP, es uno que tiene la capacidad para un cambio climático, provocar terremotos y huracanes y que sirve hasta para cambiar la mente humana. En cambio, la comunidad científica internacional y los geofísicos que responden a lineamientos del imperialismo han desmentido estas informaciones, considerándolas falsas. A la vez, los patrocinadores y ejecutores de este proyecto afirman que, debido a la naturaleza compleja de la física atmosférica (que pocos pueden entender), el proyecto es blanco de teorías conspirativas que distorsionan sus verdaderos propósitos, los cuales están planificados.
Reflexiones
8 – Yo diría que el 99.99% de la humanidad no conoce todas las ciencias y disciplinas que concurren para el funcionamiento del celular de su propiedad, que ya es parte de la vida diaria. Física, química, matemática, materiales, ciencia de la información, ingeniería electrónica, etc., son concurrentes en ese pequeño y prodigioso artefacto que pone el mundo en nuestras manos.
9 – El hombre es un ser grandioso y a la vez puede ser ruin y miserable. Desde la caverna y taparrabos, ha evolucionado hasta descubrir los secretos del átomo, de partículas subatómicas y desentrañar el ADN. De a pie o montando a caballo, ha remontado naves hipersónicas a velocidades casi de rayo. Del arco y la flecha ha llegado a fabricar armas sofisticadas capaces de matar a miles de kilómetros de distancia, e incluso ha construido bombas nucleares y atómicas con las cuales es capaz de destruir la faz de la tierra y con ello aniquilar toda la vida vegetal y animal.
10 – En este ínterin evolutivo e involutivo, los hombres no hemos dejado de matarnos los unos a otros. De hacernos el mayor daño posible mutuamente. No hemos renunciado a la guerra. Para matar al otro hemos inventado desde arco y las flechas, cuchillos, espadas, machetes, bombas atómicas y líquidos y gases mortales como el agente naranja, el napalm o el gas sarín. Para destruirnos mutua y colectivamente, hemos adoptado sistemas de gobiernos para destruir al otro con bloqueos genocidas, para al final robar y saquear al otro después de haberlo masacrado. Guerras, torturar, matar, esclavizar, robar, saquear, engañar son verbos claves en el quehacer conflictivo de este mundo.
11 – Si todos los avances que ha logrado el hombre en un proceso evolutivo e involutivo atroz con derramamiento de ríos de sangre, entonces no es de extrañar que en este tiempo ya dispongamos de un arma capaz de manipular el clima, provocar huracanes, causar terremotos y hasta de controlar la mente humana.
12 – Con los dos terremotos ocurridos en Venezuela, el imperialismo norteamericano, ahora más que nunca gobernado por gente inhumana con grado de psicópatas, está comiendo con su dama abusadora en ese país. Con un control total de esa sufrida nación, ya tiene su petróleo, el cual se lo está robando a dos manos por millones de barriles. También se ha robado 100 toneladas de oro y su uranio enriquecido. Descaradamente han ingresado al tesoro estadounidense el dinero por concepto de ventas de petróleo. Sin ambages, Donald Trump vocifera que el petróleo venezolano es de los Estados Unidos y que con el petróleo robado ya EE. UU. ha pagado 28 veces la guerra en Irán. Y se burla de ese pueblo; sin rubor le ofrece ser el estado número 51 para entonces saquearlo legalmente.
13 – El imperialismo ejercido por Trump (una dictadura mundial atroz), con sus groseras intervenciones en las elecciones de otros países, su guerra en Irán y en otros países, con sus sanciones por doquier, su racismo y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, ya ha demostrado que el discurso de llevar libertad, democracia y derechos humanos es una farsa. En este contexto, Trump ha demostrado que lo importante para él es apropiarse de los recursos naturales de los países que combate del modo que sea.
14 – El imperialismo norteamericano ha surgido del exterminio de los nativos habitantes y de la esclavitud de los negros africanos traídos a la fuerza. Después se ha expandido con el concurso de las armas en manos de un ejército poderosos saqueando, anexándose a otras naciones e imponiendo un capitalismo explotador del prójimo y asesino del medioambiente y derribando gobiernos democráticos para imponer dictadores crueles, ladrones y asesinos que respondan a los intereses de la minoría que preside el imperialismo.
15 – Si tenemos como referente histórico este escenario de guerra, saqueo, abusos y engaños, es tiempo ya de que dejemos de comportarnos como estúpidos, para comprender, por ejemplo, que combatir a Maduro objetando que cometió un fraude electoral solo fue un show de mala muerte para llevar a Venezuela al punto donde está, porque de antemano sabían que el chavismo era el ganador de las elecciones.
16 – Como el imperialismo no pudo imponer en Venezuela a derechistas como Edmundo Gonzales y María Corina Machado como gobernantes, tal como han hecho en Brasil con Jair Bolsonaro, en Chile con Antonio Kast, en El Ecuador con Daniel Noboa, en Honduras con Nasry Juan Asfura, en Costa Rica con Laura Fernández Delgado, en Argentina con el impresentable Javier Milei y ahora en Colombia al abogado del bajo mundo llamado Abelardo de la Espriella, repito, como no pudieron con Nicolás Maduro y el chavismo en buena lid, entonces desconocieron su triunfo electoral y luego, para colmo, lo secuestraron el 3 de enero del presente año 2026.
17 – Este imperialismo feroz y atroz no se ha conformado con el secuestro de Nicolás Maduro. Tampoco le ha bastado el robo del petróleo, oro y uranio enriquecido. Su meta es colonizarla totalmente. Ellos van por toda Venezuela y sus recursos. Aquí es donde entra en acción el proyecto HAARP. La comunidad geofísica internacional alienada con los intereses de Washington afirma que los terremotos son causados exclusivamente por el movimiento y la fricción de las placas tectónicas en el interior de la Tierra; que las ondas de radio no tienen la capacidad física de penetrar la litosfera ni de alterar las fallas tectónicas. Sin embargo, la teoría de la conspiración asegura que HAARP sí puede generar terremotos, ciclones y cambio climático.
A modo de conclusión
A – Hasta ahora no tenemos la certeza de que el Proyecto HAARP pueda producir terremotos, ciclones y cambio climático. Esto se sabrá con el tiempo. Naturalmente, el imperialismo negará en toda época que este proyecto pueda producir semejantes fenómenos climáticos o tectónicos. Siempre que hacen experimentos desastrosos para la humanidad, lo niegan. No obstante, siempre lo han hecho. Son muchos los humanos que han muerto en experimentos con vacunas y otros medicamentos.
B – Además, ¿de qué no será capaz el imperialismo? Si optó por indultar al narcotraficante convicto José Orlando Hernández (Barrabás) y apresar a Nicolás Maduro (el Cristo), como también preferir a candidatos gánsteres de la ultraderecha como Abelardo de la Espriella y Daniel Noboa, y despreciar a los candidatos democráticos como los casos de Pedro Castillo en Perú, Iván Cepeda en Colombia y de Rixi Moncada en Honduras.
C – Como es evidente, los imperialistas norteamericanos se roban abiertamente el petróleo de Venezuela, Siria e Irak y lanzan una guerra abierta contra Irán para también robarse el petróleo de los persas. En este escenario ocurre el doble terremoto que ha devastado a Venezuela. Hace falta todo el dinero del mundo para reconstruir a ese país y ayudar a los miles de damnificados, pero el imperialismo y su jefe cruel, ladrón y despiadado, le ofrecen una ayuda de solo 150 millones de dólares, cuando tiene congelados 30 mil millones de dólares propiedad de los venezolanos, más otros tantos miles de millones por la venta de 100 millones de barriles de petróleo.
D – En este mundo de maldades, lo que han hecho con Cuba los monstruos imperialistas se inscribe en la ignominia. Bloqueo y sanciones genocidas. Terrorismo agroindustrial, guerra económica, comercial y financiera. Guerra convencional, químicas y bacteriológicas, guerra mediática de odio y siembra de cizaña, guerra cultural, etc. A Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Bolivia, el Ecuador, Irak, Irán, Afganistán, Siria, Libia, Yugoslavia y Haití, con sus acciones les han prometido el cielo de la democracia capitalista neoliberal; en cambio, de estos países han hecho un infierno.
E – Señores, ¿qué podemos esperar de ese imperialismo dirigido por monstruos despiadados? ¿Qué podemos esperar de un imperialismo a cargo de seres provistos de un ego endemoniado, cuyo jefe supremo es un narcisista perverso que ha obligado a las naciones pobres y sin armamento nuclear a disponer del 5% de su PIB para compras de armas y pertrechos militares en detrimento del presupuesto general de una nación que lo que necesita es más dinero para la agricultura, la educación, la vivienda, la salud, infraestructuras viales, etc.? Lógicamente, con este desvío de recursos, en el planeta habrá más guerras, más miserias, más odios, más destrucción y dolor de los que ya hay.
F – Finalmente, si los imperialistas fueron capaces de lanzar dos bombas atómicas a dos pueblos indefensos (Hiroshima y Nagasaki), ¿ahora han cambiado tanto su humanidad que tendrían los escrúpulos y la espiritualidad para no producir por medios artificiales un terremoto donde también mueran miles de personas?
G – Teniendo en cuenta el perfil de toda la maldad con la que puede incurrir la humanidad imperialista contra su prójimo, a mis lectores les dejo la palabra para, en un debate sano de las ideas, abordar en tema que nos ocupa, que he titulado: El proyecto HAAPR y Venezuela.
Lo de Miguel Espaillat raya en lo ridículo lo imbécil lo mitómano al extremo y la locura fantástica 😂 😂 😂 😂 😂 😂
Y la raya de usted cual es? La amarilla?
TE QUEDASTE CORTO, FANÁTICO Y CATATONICO NO LE DA POR LOS TOBILLOS Y NO ESPERES JAMAS QUE CAMBIE PERO TAMPOCO MAL GASTES TU TIEMPO LEYENDO A ESTE COMUNISTA FRUSTRADO
Señor Espalliat
los malos y los buenos
los malos son los del país que usted escogió para recibir y hacer ciudadanía.
algo contradictorio.
y los buenos son los que usted nunca ataca
y Rusia no tiene el Haarp?
Si Rusia tuviera el HAARP ya hubiera desaparecido a Ucrania, usted no cree?
Miguelito: Para la próxima, échale la culpa del temblor a un Bacá o a un Galipote…SERíA MAS CREIBLE…¿Es tan radical tu fanatismo comunista?…¿Te resulta imposible ver lo que está tan claro?…¿Dime qué opinas de los terribles vicios de construcción generalizados en los edificios construidos por el chavismo?…QUE Sí FUERON LA CAUSA REAL DEL COPLAPSO
This guy doesn’t create or write these articles. He copies articles from other sources and claims them as his own, but he forgets that we are smart and some of us have awareness. He is not an original content creator.
Este tipo no crea ni escribe estos artículos. Copia artículos de otras fuentes y los reclama como suyos, pero se olvida de que somos inteligentes y que algunos de nosotros tenemos conciencia. No es un ****r de contenido origin
Si así publique los artículos originadas, inteligente.
I WOULD NOT DOUBT IT BUT I ALSO THINK HE IS GOT ISSUES REAL ISSUES.
Miguelito: Estoy sospechando que la cia le puso criptonita a al súperman- fidel catro entre la barba..Solo así podría haberse muerto un dios-comunista como ese, que todos saben que era inmortal…Además, los capitalistas de Wall Street, están preparando un Apocalipsis zombie, por eso es que en Corea del Norte y en Cuba se pasa tanta hambre
Que articulado!!! Esto es lo que se llama saber investigar. Espero que los lectores fanatisados escojan un momento para responder con altura y no con diatribas y palabras obscenas.
Don Miguel Espaillat has hecho uno de sus mejores trabajo de investigación, lástima que caiga en manos de lectores inescrupulosos que solo saben de escribir la palabra cupones. Mis felicitaciones por este gran trabajo.
Este tipo no crea ni escribe estos artículos. Copia artículos de otras fuentes y los reclama como suyos, pero se olvida de que somos inteligentes y que algunos de nosotros tenemos conciencia. No es un ****r de contenido original.
Miguelito investigó bien con todos los conspiradores de youtube, y en los muñequitos de fantasías Disney, de Warner Brothers, y de Marvel
Que bien….viviendo de los wiks….y acabando con la mano que le da de comer…..pero hasta por la dignidad de la coherencia ….
Y quién se va a tragar esta longaniza insípida, demasiado larga e ideologicamente contaminada.
Todavía defiende el robo de las elecciones pasadas. Se ha convertido en el Vincho Castillo del chavismo. Una cosa es defender una idea, por lo que siempre he respetado a don Miguel, otra muy distinta es el haber decidido, a conciencia, defender esa idea a costa de sacrificar su dignidad. Luego del “referendo” en Crimea, bajo ocupación rusa (igual que el “referendo” en que ganó Balaguer en el 66), esta conducta lo desacredita a él y a su causa
Usted solo tiene interés con todo lo que pasa en los países donde gobierna la izquierda. DEBERIA DE SER MAS EQUILIBRADO. No se cuál es su mäldïdita obsesión con la izquierda. Pero na, voy a respetar su orientación política de extrema derecha, pero caramba, no trates a los demás como si fueran idiotas. Salga del clóset y diga su orientación política como lo hago yo que soy de izquierda y comunista. Más comunista que de izquierda. En el pasado y en el presente han habido miles de fraudes y golpes de estado de la derecha y usted siempre brilla por… Leer mas »
Estimado don Iván, cuando mencioné el “referendo” de Balaguer era una crítica a la invasión de los EEUU. También he criticado DURAMENTE las intervenciones en Vietnam, Afganistán, Irak, y pare usted de contar. Cuando don Miguel publicó su serie ‘El imperio debe rectificar”, con un excelente recuento histórico de las tropelías americanas, le hice el mejor elogio que ha recibido en toda su vida: “sus comentarios deberían ser lectura OBLIGADA en nuestra escuelas”. AHORA LE TOCA USTED criticar las invasiones rusas y las denunciar el FRAUDE cometido por Maduro. ¿Se anima? Con todo respeto, esperaré sentado porque me temo vendrá… Leer mas »
SEÑOR ALVAREZ ASI SON ESTOS COMUNISTAS FANATICOS ENFERMOS, YO MISMO HE RECONOCIDO QUE EEUU HA COMETIDO NO SOLO ERRORES SINO HASTA CRIMENES EN SU HISTORIA COMO CONTRA LOS NATIVOS DE EEUU PERO NO ESPERES JAMAS QUE UNO DE ESTOS ENFERMOS PSICÓPATAS MENTALES DE IZQUIERDA RECONOZCA NADA MALO DE SU BANDO
Espaillat:Con tal de culpar a USA, acudes a una fantasía mediática, para no reconocer la realidad. Los vídeos que los venezolanos han subido son claros, ahí se ven numerosos edificios hechos con hojalata y colcha espuma, y muchos otros con vigas de amarre rellenas de corcho plástico(en lugar de concreto), y esas son edificaciones que fueron facturadas y pagadas en concreto armado…En otras palabras: LA CORRUPCION COMUNISTA PROVOCO ESTE DESASTRE
UNA PREGUNTA AL DEGENERADO MIGUEL ESPAILLAT….SI EEUU POSEE UNA ARMA COMO ESTA …PARA QUE GASTAR EN EJERCITO E INVADIR PAISES ?…SOLO LOS DESCEREBRADOS PUEDEN CREEN QUE EXISTAN ARMAS QUE PROVOQUEN TERREMOTOS AL ANTOJO…UNA COSA ES PROVOCAR LLUVIA Y OTRA ES HACER QUE LAS PLACAS TECTONICAS SE MUEVAN AL ANTOJO.
SUPONIENDO SEA CIERTO LO DEL HAARP, ENTONCES POR QUE RUSIA, CHINA O ISRAEL AÚN NO LO TIENEN?
ATENCION SEÑOR ESPAILLAT:
Espaillat: Necesitas ayuda profesional, en Mount Sinai y Montefiore de NYC, podemos recomendarte algunos colegas siquiatras que te pueden ayudar, con esa peligrosa obsesión patológica contra USA que tienes…Porque los venezolanos ya han subido demasiados videos demostrando las principales causas de la tragedia, que son los masivos vicios de construcción provocados por la corrupción del comunismo venezolano, es decir, edificios hechos con hojalata y colcha espuma (pero, facturados en concreto), edificios enormes, hechos con vigas rellenas de corcho blanco, o goma de poliestireno expandido, etc, etc…Es obvio que sin tales vicios de construcción, la destrucción no habría sido tan extensa,… Leer mas »
NO SE DICE ASI ES DESPATILLAT MIGUELINA DESPATILLAT LGTB
En todas esa maldad imperialista están también las contrapartes socialistas y comunistas rusa y china, de esos no dice nada, porque tienes tus imperialistas de izquierdas preferidos: el imperio ruso que invadiendo y anexandose territorios ajenos llegó a tener 22 millones de Km2 pero de eso no dice nada, como también, callas ante el intento expansionista y colonialista de Rusia de apropiarse del territorio de Ucrania hace 4 años, ud. lo justifica.
Las formas ideológicas e imperialistas de China y Rusia, usted las justifica porque son afines a su ideología socialista y comunista, no les importa ni siente escrúpulos sabiendo que los líderes de estos imperios socialistas como Mao-zedong y Stalin cometieron en nombre de la ideología comunista los genocidios más grande de la humanidad, más de 101 millones de personas que murieron de hambre y por el plomo de la revolución, en nombre de la igualdad social. Mao-zedong con 78 millones de Chinos y Stalin con 23 millones de rusos son los mayores asesinos de la historia. Cuáles otros imperios han… Leer mas »
Señores FORISTAS: NO ES BUENO INSULTAR A MIGUEL ESPAILLAT-GRUÑÓN- GRULLÓN, es un mal necesario en este medio. A veces da en la diana con su publicación y otra veces tira la atarralla sin capturar un pez.
¿CONFUNDE UN PROBLEMA GEOLOGICO CON UN PROBLEMA IDEOLOGICO DE CIENCIA FICCION ? PARA LUEGO QUEJARSE DE SUS CRITICOS
EXCELENTE COMENTARIO: Y NO PARA GENTES ESTUPIDAS ….
O SEA QUE VA DIRIGIDO A TI? IMBECIL!
Hoy si es verdad que espaillat se graduó de L0C0. Le da titular a una a teoría de conspiración youtuber(HAARP) sin ningún fundamento, y ni un solo científico respetable que la respalde, pero, con tal de culpar a Estados Unidos(¡HASTA DEL TERREMOTO!) el comunista Echapallat entra en todas, ¡ASÍ SON LOS FANÁTICOS COMUNISTAS! Si las ciguapas y los ovnis fueran de USA, miguelucho echapallat(que vive en NYC), les hubiera echado la culpa del terremoto
Recuerdas el síndrome de la Habana? El ataque ruso a la embajada de EU en cuba, con señales de ultra frecuencia? Si lo que dices arriba tiene alguna veracidad, culpa a Rusia de venir con esa idea, pues fue la pionera en eso. Si vas hablar de asuntos conspirativo, creo que tu focos debiera estar en Rusia no en EU. Ahi encontraras una gran abundancia de material conspirativo, donde tu podrías especular por año y sin mucho esfuerzo.
NI LEI LO QUE ESCRIBIÓ ESTE PERSONAJE PERO ESTOY MAS QUE SEGURO QUE CUÁN CD RAYADO ESTA HABLANDO ENCONTRA DE EEUU Y LA TEORÍA DEL HARP LES RECUERDO QUE ANTES QUE EXISTIERAN TODOS ESTOS INVENTOS YA EN VENEZUELA EN SU HISTORIA COMO EN LA NUESTRA ESTAN REGISTRADOS TERREMOTOS EN DISTINTAS FECHAS SOLO BÚSQUEN USTEDES MISMOS PERO YA ME IMAGINO LA PANDILLA DE COMUNISTAS PSICÓPATAS ALEGANDO QUE EEUU ES EL RESPONSABLE Y SIN LA MENOR PRUEBA.
Conspiración, especulación, y un odio brutal hacia EU, es todo lo que puedo ver a través de tu larga letanía. Disfrutas especulando y exponiendo tu odio hacia esa nación, es entretenido y divertido a veces. Si eso te has de mantener con la mente semi-sana en tu vejez, esta bien, pero no olvides la gran ley universal de la causa y el efecto, acción y reacción. De lo que culpas a EU, China y Rusia son también culpables, pero claro, tu no lo ves.
AHORA ESTE HOMOSEXUAL COMUNISTA TROGLODITA ES ESCRITOR DE CIENCIA FICCION! 🤣🤣🤣 OYE PEDAZO DE MIER… TE RETO A QUE ESCRIBAS UN PASQUÍN DE LOS QUE SIEMPRE HACES SOBRE LA «LIBERTAD DE EXPRESIÓN» EN ESOS REGIMENES QUE TANTO ADMIRAS: CUBA, CHINA COMUNISTA, IRÁN, RUSIA, VENEZUELA, COREA DEL NORTE…. DALE! TE PROMETO QUE LO VOY A LEER!
Me gustaría que Miguel Espalliat
dentro de Cuba o Venezuela o la misma Nicaragua
se atreva a hacer una mínima crítica,un reporte y después nos cuente.
le aseguro que muy bien no la va a pasar.
claro desde la libertad se puede criticar
sin conciencias.