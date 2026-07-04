El proyecto HAARP y Venezuela (OPINION)

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1 – En 2010, el terremoto ocurrido en Haití de magnitud 7.0 y epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe devastó esta la capital, causando más de 300,000 muertes y 1.5 millones de personas sin hogar.

2 – En Irán no llovió durante 6 años. Debido a esta condición, el país atravesaba una crisis de abastecimiento de agua que se reflejó en la agricultura, en todas las actividades industriales y en todo servicio público y privado de la nación. Por esta sequía tan prolongada, este país persa estaba rumbo al colapso total. Pero, misteriosamente, luego de que las bases militares norteamericanas circundantes establecidas en la región del Golfo Pérsico (Kuwait y Baréin) fueran destruidas por los bombardeos con misiles del ejército iraní, también, misteriosamente, comenzaron aguaceros diluvianos que llenaron hasta el tope todas las presas del país.

3 – En Venezuela, en el recién pasado 24 de junio, llegando la noche, ocurrió un terremoto doble; el primero de 7.2 y el segundo de 7.5, – 39 segundos después. Al momento de escribir este artículo, se reportan casi tres mil muertos, más de 20 mil heridos y no menos de 25 mil familias damnificadas. Los daños causados se estiman en unos 6,700 millones de dólares por el derrumbe de unas 60 mil viviendas, hospitales, escuelas, universidades y pérdida de activos económicos como vehículos, edificios o comercios, daños a las infraestructuras de transporte terrestre, de comunicación, sistema eléctrico, acueductos, etc.

4 – Estos dos terremotos —calculan los científicos— liberaron una energía equivalente a la detonación de entre 230 y 260 bombas atómicas como la arrojada a Hiroshima. Imagine usted el poder destructivo de este fenómeno, con solo tener en cuenta que la bomba que cayó en Hiroshima solo liberó 15 kilotones de TNT, mientras que el segundo temblor que nos ocupa liberó 2,700 kilotones de TNT.

HAARP (Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia)

5 – HAARP es un proyecto científico militar norteamericano que comenzó a funcionar en el año 1993. Hay quienes aseguran que, por primera vez, el HAARP fue probado con el terremoto en Haití ya referido.

El HARRRP fue diseñado para estudiar las propiedades y el comportamiento de la ionosfera (la capa de la atmósfera situada entre 80 y 640 kilómetros de altitud). Este complejo, ubicado en Gakona, Alaska, consiste en un transmisor de alta frecuencia de gran potencia que emite ondas de radio hacia la ionosfera, que excita temporalmente un área limitada de la misma con fines de estudio científico.

6 – Su objetivo científico nominal es: comprender mejor los procesos eléctricos y físicos en la ionosfera para desarrollar tecnologías de comunicación, mejorar los sistemas de radares y las comunicaciones por satélite. Este proyecto inicialmente era operado por las Fuerzas Armadas de EE. UU.; su administración fue transferida en 2015 a la Universidad de Alaska Fairbanks, “lo que permitió que sus investigaciones sean transparentes y públicas”. (Nota: Adviértase que los objetivos científicos son nominales).

El proyecto es blanco de teorías conspirativas.

7 – Este proyecto —aseguran los ambientalistas y ciertos integrantes de la comunidad científica internacional y de geofísicos—, el HAARP, es uno que tiene la capacidad para un cambio climático, provocar terremotos y huracanes y que sirve hasta para cambiar la mente humana. En cambio, la comunidad científica internacional y los geofísicos que responden a lineamientos del imperialismo han desmentido estas informaciones, considerándolas falsas. A la vez, los patrocinadores y ejecutores de este proyecto afirman que, debido a la naturaleza compleja de la física atmosférica (que pocos pueden entender), el proyecto es blanco de teorías conspirativas que distorsionan sus verdaderos propósitos, los cuales están planificados.

Reflexiones

8 – Yo diría que el 99.99% de la humanidad no conoce todas las ciencias y disciplinas que concurren para el funcionamiento del celular de su propiedad, que ya es parte de la vida diaria. Física, química, matemática, materiales, ciencia de la información, ingeniería electrónica, etc., son concurrentes en ese pequeño y prodigioso artefacto que pone el mundo en nuestras manos.

9 – El hombre es un ser grandioso y a la vez puede ser ruin y miserable. Desde la caverna y taparrabos, ha evolucionado hasta descubrir los secretos del átomo, de partículas subatómicas y desentrañar el ADN. De a pie o montando a caballo, ha remontado naves hipersónicas a velocidades casi de rayo. Del arco y la flecha ha llegado a fabricar armas sofisticadas capaces de matar a miles de kilómetros de distancia, e incluso ha construido bombas nucleares y atómicas con las cuales es capaz de destruir la faz de la tierra y con ello aniquilar toda la vida vegetal y animal.

10 – En este ínterin evolutivo e involutivo, los hombres no hemos dejado de matarnos los unos a otros. De hacernos el mayor daño posible mutuamente. No hemos renunciado a la guerra. Para matar al otro hemos inventado desde arco y las flechas, cuchillos, espadas, machetes, bombas atómicas y líquidos y gases mortales como el agente naranja, el napalm o el gas sarín. Para destruirnos mutua y colectivamente, hemos adoptado sistemas de gobiernos para destruir al otro con bloqueos genocidas, para al final robar y saquear al otro después de haberlo masacrado. Guerras, torturar, matar, esclavizar, robar, saquear, engañar son verbos claves en el quehacer conflictivo de este mundo.

11 – Si todos los avances que ha logrado el hombre en un proceso evolutivo e involutivo atroz con derramamiento de ríos de sangre, entonces no es de extrañar que en este tiempo ya dispongamos de un arma capaz de manipular el clima, provocar huracanes, causar terremotos y hasta de controlar la mente humana.

12 – Con los dos terremotos ocurridos en Venezuela, el imperialismo norteamericano, ahora más que nunca gobernado por gente inhumana con grado de psicópatas, está comiendo con su dama abusadora en ese país. Con un control total de esa sufrida nación, ya tiene su petróleo, el cual se lo está robando a dos manos por millones de barriles. También se ha robado 100 toneladas de oro y su uranio enriquecido. Descaradamente han ingresado al tesoro estadounidense el dinero por concepto de ventas de petróleo. Sin ambages, Donald Trump vocifera que el petróleo venezolano es de los Estados Unidos y que con el petróleo robado ya EE. UU. ha pagado 28 veces la guerra en Irán. Y se burla de ese pueblo; sin rubor le ofrece ser el estado número 51 para entonces saquearlo legalmente.

13 – El imperialismo ejercido por Trump (una dictadura mundial atroz), con sus groseras intervenciones en las elecciones de otros países, su guerra en Irán y en otros países, con sus sanciones por doquier, su racismo y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, ya ha demostrado que el discurso de llevar libertad, democracia y derechos humanos es una farsa. En este contexto, Trump ha demostrado que lo importante para él es apropiarse de los recursos naturales de los países que combate del modo que sea.

14 – El imperialismo norteamericano ha surgido del exterminio de los nativos habitantes y de la esclavitud de los negros africanos traídos a la fuerza. Después se ha expandido con el concurso de las armas en manos de un ejército poderosos saqueando, anexándose a otras naciones e imponiendo un capitalismo explotador del prójimo y asesino del medioambiente y derribando gobiernos democráticos para imponer dictadores crueles, ladrones y asesinos que respondan a los intereses de la minoría que preside el imperialismo.

15 – Si tenemos como referente histórico este escenario de guerra, saqueo, abusos y engaños, es tiempo ya de que dejemos de comportarnos como estúpidos, para comprender, por ejemplo, que combatir a Maduro objetando que cometió un fraude electoral solo fue un show de mala muerte para llevar a Venezuela al punto donde está, porque de antemano sabían que el chavismo era el ganador de las elecciones.

16 – Como el imperialismo no pudo imponer en Venezuela a derechistas como Edmundo Gonzales y María Corina Machado como gobernantes, tal como han hecho en Brasil con Jair Bolsonaro, en Chile con Antonio Kast, en El Ecuador con Daniel Noboa, en Honduras con Nasry Juan Asfura, en Costa Rica con Laura Fernández Delgado, en Argentina con el impresentable Javier Milei y ahora en Colombia al abogado del bajo mundo llamado Abelardo de la Espriella, repito, como no pudieron con Nicolás Maduro y el chavismo en buena lid, entonces desconocieron su triunfo electoral y luego, para colmo, lo secuestraron el 3 de enero del presente año 2026.

17 – Este imperialismo feroz y atroz no se ha conformado con el secuestro de Nicolás Maduro. Tampoco le ha bastado el robo del petróleo, oro y uranio enriquecido. Su meta es colonizarla totalmente. Ellos van por toda Venezuela y sus recursos. Aquí es donde entra en acción el proyecto HAARP. La comunidad geofísica internacional alienada con los intereses de Washington afirma que los terremotos son causados exclusivamente por el movimiento y la fricción de las placas tectónicas en el interior de la Tierra; que las ondas de radio no tienen la capacidad física de penetrar la litosfera ni de alterar las fallas tectónicas. Sin embargo, la teoría de la conspiración asegura que HAARP sí puede generar terremotos, ciclones y cambio climático.

A modo de conclusión

A – Hasta ahora no tenemos la certeza de que el Proyecto HAARP pueda producir terremotos, ciclones y cambio climático. Esto se sabrá con el tiempo. Naturalmente, el imperialismo negará en toda época que este proyecto pueda producir semejantes fenómenos climáticos o tectónicos. Siempre que hacen experimentos desastrosos para la humanidad, lo niegan. No obstante, siempre lo han hecho. Son muchos los humanos que han muerto en experimentos con vacunas y otros medicamentos.

B – Además, ¿de qué no será capaz el imperialismo? Si optó por indultar al narcotraficante convicto José Orlando Hernández (Barrabás) y apresar a Nicolás Maduro (el Cristo), como también preferir a candidatos gánsteres de la ultraderecha como Abelardo de la Espriella y Daniel Noboa, y despreciar a los candidatos democráticos como los casos de Pedro Castillo en Perú, Iván Cepeda en Colombia y de Rixi Moncada en Honduras.

C – Como es evidente, los imperialistas norteamericanos se roban abiertamente el petróleo de Venezuela, Siria e Irak y lanzan una guerra abierta contra Irán para también robarse el petróleo de los persas. En este escenario ocurre el doble terremoto que ha devastado a Venezuela. Hace falta todo el dinero del mundo para reconstruir a ese país y ayudar a los miles de damnificados, pero el imperialismo y su jefe cruel, ladrón y despiadado, le ofrecen una ayuda de solo 150 millones de dólares, cuando tiene congelados 30 mil millones de dólares propiedad de los venezolanos, más otros tantos miles de millones por la venta de 100 millones de barriles de petróleo.

D – En este mundo de maldades, lo que han hecho con Cuba los monstruos imperialistas se inscribe en la ignominia. Bloqueo y sanciones genocidas. Terrorismo agroindustrial, guerra económica, comercial y financiera. Guerra convencional, químicas y bacteriológicas, guerra mediática de odio y siembra de cizaña, guerra cultural, etc. A Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Bolivia, el Ecuador, Irak, Irán, Afganistán, Siria, Libia, Yugoslavia y Haití, con sus acciones les han prometido el cielo de la democracia capitalista neoliberal; en cambio, de estos países han hecho un infierno.

E – Señores, ¿qué podemos esperar de ese imperialismo dirigido por monstruos despiadados? ¿Qué podemos esperar de un imperialismo a cargo de seres provistos de un ego endemoniado, cuyo jefe supremo es un narcisista perverso que ha obligado a las naciones pobres y sin armamento nuclear a disponer del 5% de su PIB para compras de armas y pertrechos militares en detrimento del presupuesto general de una nación que lo que necesita es más dinero para la agricultura, la educación, la vivienda, la salud, infraestructuras viales, etc.? Lógicamente, con este desvío de recursos, en el planeta habrá más guerras, más miserias, más odios, más destrucción y dolor de los que ya hay.

F – Finalmente, si los imperialistas fueron capaces de lanzar dos bombas atómicas a dos pueblos indefensos (Hiroshima y Nagasaki), ¿ahora han cambiado tanto su humanidad que tendrían los escrúpulos y la espiritualidad para no producir por medios artificiales un terremoto donde también mueran miles de personas?

G – Teniendo en cuenta el perfil de toda la maldad con la que puede incurrir la humanidad imperialista contra su prójimo, a mis lectores les dejo la palabra para, en un debate sano de las ideas, abordar en tema que nos ocupa, que he titulado: El proyecto HAAPR y Venezuela.