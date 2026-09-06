Gobierno RD busca erradicar el uso leña y carbón para cocinar

MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.- El Gobierno de la República Dominicana impulsa un ambicioso programa denominado «Cocinas Limpias» que busca sustituir progresivamente el uso de leña y carbón para cocinar, por estufas de gas licuado de petróleo (GLP).
El programa es desarrollado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el cual informó que a la fecha ha beneficiado a 825 familias de distintas comunidades del país. Las últimas en ser incorporadas han sido cien de esta provincia María Trinidad Sánchez, ubicada en el noreste del país, las cuales residen en Nagua y en comunidades Los Guayabitos, Los Cuervos, Catalina, Alemania, Los Memisos, Arroyo al Medio y Las Gordas.
Cada hogar recibió una estufa de mesa de cuatro hornillas, un cilindro con GLP, mangueras y los accesorios necesarios para su conexión e instalación.
Además de la entrega de equipos, el programa contempla orientación y acompañamiento posterior a las familias beneficiarias, con el propósito de identificar posibles dificultades en el uso del GLP y evitar que retornen a la utilización de leña o carbón.
Previo a la entrega de los kits, técnicos del Ministerio instruyen a los beneficiarios sobre el manejo adecuado del GLP, las medidas de seguridad y el cuidado de los equipos. También les exhortaron a conservar los implementos y utilizarlos exclusivamente para los fines establecidos.
DESTACAN EL PROGEAMA
El director de Gestión Social y Comunitaria de dicho Ministerio, Vladímir Ozorio, destacó que el programa busca mejorar las condiciones de vida y salud de las familias que aún cocinan con combustibles sólidos.
“Con esta entrega estamos llevando salud y dignidad a cada una de estas 100 familias presentes aquí hoy”, expresó Ozorio.
of-am-sp
Eso pudiera ser un programa de estado,, tan sencillo como eso,, suplir a quien necesitas una estufa y un tanque de qas ,, FACILITARSELO,,
Fácil no dejen un haitiano del lado de república dominicana porque están habituados a depredar la naturaleza para ellos es parte de su diario vivir
ESO ES PROMOVIENDO EL COMERCIO DEL GLP, PARA UN GRUPITO, PERO PORQUE NO LE DICE A ESOS CAPITALEÑOS QUE ESTAN DEFORESTANDO EL PAIS HACIENDO PARQUEO Y Y NEGOCIOS COMO VEO EN LA CALLE BEISTOLISTA UN PARQUEO QUE TIENE COMO DOS KLMS DE UNA FERRETERIA Y NO SIEMBRAN UNA MATA. AHI EN LOS PRADOS HAN CORTADO TODOS LOS ARBOLES PARA HACER PARQUEO Y EL AYUNTAMIENTO NO OBLIGA A ESOS NEGOCIOS A SEMBRAR ARBOLES.
Hijo dé vota los haitiano, también le va ha dar estufa a todo Haití
ei campesino sale dei campo pero ei campo no sale dei campesino
OYE ESA VAINA. PERO HASTA EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS UTILIZAN LA MADERA PARA COCINAR. LA COMIDA MAS RICA ES LA QUE COCINA EN UNA FOGON. EN ITALIA LA MEJOR PIZZA ES LA DE HORNO CON PALOS. BALSA DE GORILLAS CON CORBATAS…MANOS KGAOS.
Trayendo haitianos, no lo van a lograr…..
TRAYENDO NO. ELLOS VIENEN POR SU CUENTA PORQUE NO CABEN ALLA EN 28 MIL KLMS, 12 MILLONES DE PERSONAS, PORQUE NO TIENEN COMIDA NI DONDE TRABAJAR ,NI DONDE DORMIR. NUESETRO PROBLEMA ES GRAVE CON LOS HAITIANOS.HASTA QUE NO REDUZCAMOS LA NATALIDAD Y LOS LLEVEMOS A UNOS 5 MILLONES , NO HABRA SOLUCION,`PORQUE EN ESTA ISLA PARA PODE VIVIR TRANQUILO NO DEBE HABER MAS DE 15 MILLONES DE PERSONAS.