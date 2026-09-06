Gobierno RD busca erradicar el uso leña y carbón para cocinar

El director de Gestión Social y Comunitaria, Vladímir Ozorio, junto a autoridades de María Trinidad Sánchez, entrega kits del programa Cocinas Limpias a familias beneficiarias.

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MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.- El Gobierno de la República Dominicana impulsa un ambicioso programa denominado «Cocinas Limpias» que busca sustituir progresivamente el uso de leña y carbón para cocinar, por estufas de gas licuado de petróleo (GLP).

El programa es desarrollado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el cual informó que a la fecha ha beneficiado a 825 familias de distintas comunidades del país. Las últimas en ser incorporadas han sido cien de esta provincia María Trinidad Sánchez, ubicada en el noreste del país, las cuales residen en Nagua y en comunidades Los Guayabitos, Los Cuervos, Catalina, Alemania, Los Memisos, Arroyo al Medio y Las Gordas.

Cada hogar recibió una estufa de mesa de cuatro hornillas, un cilindro con GLP, mangueras y los accesorios necesarios para su conexión e instalación.

Además de la entrega de equipos, el programa contempla orientación y acompañamiento posterior a las familias beneficiarias, con el propósito de identificar posibles dificultades en el uso del GLP y evitar que retornen a la utilización de leña o carbón.

Previo a la entrega de los kits, técnicos del Ministerio instruyen a los beneficiarios sobre el manejo adecuado del GLP, las medidas de seguridad y el cuidado de los equipos. También les exhortaron a conservar los implementos y utilizarlos exclusivamente para los fines establecidos.

DESTACAN EL PROGEAMA

El director de Gestión Social y Comunitaria de dicho Ministerio, Vladímir Ozorio, destacó que el programa busca mejorar las condiciones de vida y salud de las familias que aún cocinan con combustibles sólidos.

“Con esta entrega estamos llevando salud y dignidad a cada una de estas 100 familias presentes aquí hoy”, expresó Ozorio.

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