El presupuesto 2022: portador de valores (OPINION)

EL AUTOR es administrador financiero. Reside en Santo Domingo.

Mucho se ha escrito sobre lo que es un presupuesto. Este instrumento de crecimiento, desarrollo económico y social es una verdadera herramienta necesaria de las instituciones.

Su carácter de transversalidad le otorga una posición privilegiada en la planificación y control de las instituciones, vital para la acertada toma de decisiones en un ambiente de incertidumbre como el que hoy se vive.

A través de esta importante herramienta se persigue incrementar la productividad de todos los recursos obtenidos en un período determinado.

El presupuesto ofrece un gran servicio a todos los stakeholders (clientes, empleados y relacionados), se enmarca en el largo plazo, en la realidad intangible y se orienta hacia las personas y su potencial de que aporta valores a las instituciones y su entorno.

Tal como establecen algunos autores de la materia, el presupuesto es un instrumento capaz de integrar y cuantificar los objetivos de las unidades organizativas, de tal forma que responda a la estrategia con el fin de planificar y organizar los recursos para poder llevarlos a cabo dentro del ejercicio presupuestario.

Este se percibe como una herramienta potente dada su trascendencia, vertical como horizontal, aunque como ha ocurrido históricamente, puede caer en un reduccionismo que lo limite a su faceta exclusiva financiera y contable.

Los presupuestos deben estar dirigidos hacia las personas, dejando a un lado el enfoque tradicional de los presupuestos, los cuales han sido formulados y ejecutados con el propósito de favorecer solo un sector. Esta herramienta debe ser flexible evitando por supuesto su rigidez y poco útil para las decisiones operativas y estratégicas de las instituciones.

Es necesario tener claro que los presupuestos deben ser entendidos por todos los integrantes de las instituciones, debe ser alcanzables a todos los técnicos, alejarlos de los intereses particulares y pensar más en el bien común, orientado al desarrollo de las personas, soportes de los procesos productivos de las instituciones y las naciones.

Conclusiones arribadas en estudios realizados acerca de los valores de los presupuestos, se refieren a que éstos deben ser herramientas básicas y transversales que generan conocimientos, procesos y modos de relaciones entre ejecutivos, empleados y terceros, dentro y fuera de las instituciones.

Es necesaria su orientación hacia el largo plazo, las personas, las relaciones con todos los Stakeholders, lo intangible, debe propiciar el diálogo permanente entre las máximas autoridades y los organismos de control interno y externo, a los fines de una acertada toma de decisiones, debe priorizarse el tema de la productividad de los recursos, incrementarse los ingresos y reducir o eficientizar los gastos necesarios.

Además de lo que se pide tradicional e históricamente, los presupuestos ya que depende de la mentalidad de quien o quienes lo formulan y ejecutan, se requiere que estos tengan una mentalidad amplia acerca del presupuesto y del área de control de la gestión.

El presupuesto ampliado refleja y transmite la cultura de la institución, entendiendo por ésta el sistema de valores que impregna no sólo la teoría sino también la práctica estratégica diaria de cada institución. El presupuesto desempeña un papel importante que será más completo en la medida en que el enfoque de las personas que lo definen y manejen sea más amplio.

Mediante la Ley No. 345-21 se oficializa el Presupuesto General del Estado dominicano para el año 2022.

La Dirección General de Presupuesto de la República Dominicana se ha empleado a fondo en formular con la colaboración de todas las instituciones que conforman el Gobierno Central un presupuesto acorde a las expectativas de las circunstancias que se prevén que prevalecerán en los próximos 12 meses de 2022.

Entre las principales variables macroeconómicas a considerar para el año 2022 se citan las siguientes: crecimiento de 5.5% del Producto Interno Bruto Real (PIBR), tasa de cambio promedio (RD$/US) 60.93, inflación 4.0%, Precio del petróleo US$62.70, Precio del oro (US$/Onza) US$1,798.20.

La vinculación del Presupuesto General del Estado 2022 con la Estrategia Nacional de Desarrollo: 71%: Eje No. 1: Desarrollo Institucional RD$117,675.1 MM, Eje No. 2: Desarrollo Social RD$466,237.4 MM, Eje No. 3: Desarrollo Productivo RD$93,790.1 MM y Eje Núm. 4: Desarrollo Sostenible RD$65,259.6 MM.

Las políticas prioritarias del Presupuesto General del Estado 2022 son: Garantía del Derecho a la Salud y Universalización de la Seguridad Social, Educación Pública de calidad, Reactivación Económica y Generación de Empleos Dignos, Justicia, Orden Público y Seguridad Ciudadana,

Así también, Reducción de las Disparidades Territoriales, Apoyo a la Producción Agrícola y Protección Efectiva del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rediseño y Fortalecimiento de un Escudo de Protección Social para la Población más Vulnerable, Acceso al Agua y Vivienda Digna en Entornos Seguros.

Para el año 2022, el Presupuesto General del Estado dominicano contempla: Ingresos por RD$871,485.9 millones, más Préstamos (Fuentes financieras) por RD$284,079.4 para un total de RD$1,155,565.3 millones menos gastos por RD$1,046,280.7 millones y Aplicaciones Financieras o amortizaciones de deuda por RD$109,284.6 millones (RD$1,155,565.3).

Los gastos corrientes por RD$905,574.4 millones, se utilizarán en: RD$376,517.7 millones en Gastos de Consumo, RD$257,182.3 millones en Remuneraciones, RD$115,408.5 millones en Bienes y Servicios, Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas RD$130.5 millones.

5% que se asigna durante el ejercicio para gasto corriente RD$3,380.1 millones, 1% que se asigna durante el ejercicio para gasto corriente por calamidad pública RD$416.4 millones, Prestaciones de la Seguridad Social (sistema de la empresa) RD$56,464.5 millones, Intereses de la deuda RD$193,105.8 millones, Transferencias Corrientes Otorgadas RD$279,179.0 millones y otros gastos corrientes por RD$307.5 millones.

Los gastos de capital por RD$140,706.3 millones, serán distribuidos de la manera siguiente: RD$33,202.8 millones construcciones en proceso, Activos fijos (formación bruta de capital fijo) RD$61,017.8 millones, Objetos de valor RD$26.4 millones, Activos no Productivos RD$2,309.9 millones, Transferencias de capital otorgadas por RD$42,703.1 millones y Gastos de Capital, Reserva Presupuestaria por RD$1,446.3 millones.

Total de gastos totales corrientes y de capital RD$1,046,280.7 millones.

En que se gastará el importe anterior (Clasificación funcional): Servicios sociales RD$487,165.4 millones, Intereses de la Deuda Pública RD$217,039.1 millones, Servicios Generales RD$188,916,6 millones, Servicios Económicos RD$144,585.4 millones, Protección Medio Ambiente RD$8,574,2 millones.

La suma de RD$487,165.4 millones se destinarán en Servicios Sociales RD$22,273.5 millones, Salud RD$108,748.1 millones, Actividades Deportivas, Recreativas y Culturales RD$6,944.9 millones, Educación RD$234,833.1 millones.

Protección Social RD$109,365.8 millones, estos se distribuirán en: Edad avanzada RD$50,099.6 millones, Desempleo RD$2,458,9 millones, Vivienda Social RD$2,423.6 millones, Equidad y Género RD$499.6 millones, RD$2,037.5 juventud, Asistencia Social RD$50,104.8 millones y Resto RD$1,741.8 millones.

Producción Prioritaria para el año 2022: Protección social, Salud y Seguridad Social, Vivienda, Educación técnica profesional, Educación de calidad, Igualdad de Género, Promoción de la Cultura, Deportes.

En cuanto a la sostenibilidad de las Finanzas Públicas se tienen: Ingresos corrientes por RD$871,485.9 menos gastos corrientes por RD$1,046,280.7 para un déficit presupuestario o financiero de RD$174,794.8 millones equivalentes a un 3% del PIB nominal (RD$5,837,063.8 millones) o (US$95,799.50 millones).

El superávit primario por RD$18,311.0 será el resultado de ingresos por RD$871,485.9 millones menos gastos total sin intereses de la deuda (RD$1,046,280.7 millones – intereses de la deuda RD$193,105.8 millones) para RD$853,174.9 millones.

Como se advierte el Presupuesto General del Estado 2022 es una herramienta destinada a mejorar la situación de los dominicanos más necesitados o vulnerables ya que éste está focalizado en más de un 46% en cubrir las necesidades más perentorias de las personas. De manera que primero la gente en el gobierno de Luis Abinader Corona.

felix.felixsantana. santanagarc@gmail.com

JPM