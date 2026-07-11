El Plan Cóndor 2.0 de la CIA (1 de 2)

Es de rigor científico que toda tesis política, para desarrollarse, debe seguir la metodología científica correspondiente. En el caso que nos ocupa, para cumplir con ese requisito, nuestro tema debe enmarcarse en el contexto histórico que da pie a los acontecimientos individuales que tejen el todo, el cual, al final, constituye el panorama con el cual podemos sacar conclusiones objetivas. Vista esta premisa, entonces vayamos a ese contexto histórico que corresponde a nuestro tema.

1 – Estados Unidos inicia su etapa imperialista a partir de 1823 con la Doctrina Monroe (“América para los americanos”). Hablamos de 203 años, más de dos siglos. En todo este tiempo, este imperialismo no ha sido diferente a los demás que han existido. Como todos, ha sido malvado, cruel, depredador y saqueador.

2 – Resalto esta cualidad del imperialismo norteamericano porque su dólar lleva la leyenda “In God We Trust” (“En Dios confiamos”). La contradicción de este lema es evidente. Los Estados Unidos de la clase gobernante nunca han sido una nación cristiana y nunca lo serán. Una nación cristiana nunca habría matado y desplazado a 20 millones de nativos americanos para robarles sus tierras. Tampoco, nunca habría sido una nación esclavista, ni guerrista, ni subyugadora de otras naciones en aras de robarles sus recursos naturales.

3 – El verdadero cristiano es un ente de paz y amor. Al contrario, los Estados Unidos del establishment son una potencia racista que vive de la guerra masacrando a su prójimo. El verdadero cristiano no es egoísta, ni ladrón, ni saqueador, ni genocida. La clase gobernante de Estados Unidos quiere todos los recursos naturales de otras naciones solo para sí. Por estos recursos no quieren pagar precios justos, sino apropiárselos. Estados Unidos, gobernada por gente malvada como Donald Trump, Marco Rubio y Peter Hegset, no puede ser una nación cristiana. El verdadero cristiano está en camino a la santidad, y estos son demonios. El verdadero cristiano se entiende y solidariza con su prójimo, al que por principio cristiano considera sus hermanos. El verdadero cristiano no es concupiscente, no ama el dinero, ni desprecia a sus semejantes, ni es belicoso. El verdadero cristiano hace del amor y de la espiritualidad el sendero de su vida.

4 – Si Estados Unidos fuera cristiano, no hubiese creado una “Escuela de las Américas” para enseñar a matar y torturar. Si Estados Unidos fuera verdaderamente cristiano, no usaría los servicios profesionales de psicópatas como Luis Posada Carriles, Dan Mitrioni y Elliot Abrams; ni hubiese impuesto en nuestra América y al resto del mundo más de cien dictadores crueles, ladrones y asesinos para apoyar sus políticas de saqueo y asesinatos. Si Estados Unidos fuera verdaderamente cristiano, no estaría apoyando el genocidio que Israel está llevando a cabo con los palestinos. Tampoco estaría cometiendo el genocidio contra Cuba por medio de sanciones.

5 – Si lo que se llama Estados Unidos fuera cristiano, no desearía los bienes ajenos como lo hace. Entonces el planeta Tierra fuera un mundo sin guerras, para una existencia en paz, amor y felicidad plena. Si Estados Unidos fuera cristiano, nuestros países no serían objeto de la codicia con que nos embiste la clase gobernante de este imperio. Si Estados Unidos fuera cristiano, se abocaría a pagar precios justos por las materias primas que necesita para el funcionamiento de sus industrias, lo que daría lugar a que entrara dinero suficiente por concepto de venta de recursos naturales. Entonces no existiría la precariedad actual en salud, educación, vivienda, carreteras, presas, acueductos, electricidad, alimentación, crecimiento industrial, empleos, etc. En consecuencia, no se daría la emigración masiva que tanto teme Estados Unidos. Tampoco existiría ese sentimiento antiamericano y de rebeldía que impulsa la sublevación, instigado por la opresión, subyugación, abuso, robo y saqueo a cargo de Estados Unidos.

6 – Como se evidencia históricamente, país, pueblo o nación que no se somete mansamente a la explotación y subyugación imperialista, de inmediato es víctima del ejército y de las instituciones de este imperio. Vale decir, del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM), de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sus ONG, su complejo militar industrial, las iglesias evangélicas fundadas, auspiciadas y asesoradas por la CIA. Y su sistema financiero SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales).

7 – Este sistema fundado para dominación y saqueo permite la transferencia en dólar a nivel global entre una red de bancos, lo que hace posibles las operaciones financieras y comerciales en dólares con Estados Unidos a nivel mundial. Actualmente, más de 11,000 instituciones financieras en más de 200 países utilizan SWIFT para enviar y recibir mensajes financieros. Por supuesto, entre estas instituciones represivas al servicio de la hegemonía del imperialismo norteamericano también están la CIA, el Pentágono y las dictaduras militares impuestas a sangre y fuego por ellos.

8 – De todas estas instituciones se vale el imperialismo para mantener su hegemonía global. Con todas ellas se apoya para dar cruentos golpes de Estado e imponer dictadores crueles, ladrones y asesinos, que actúan como marionetas al servicio del imperio. Un ejemplo típico de estos casos lo tenemos con Trujillo. Esta bestia era un ladrón, un asesino, un psicópata, un monstruo. Además, los golpes de Estado suelen ir acompañados de sanciones, bloqueos genocidas, embargos, guerras económicas y financieras, guerras químicas, bacteriológicas, mediáticas, actos terroristas, represión, imposiciones trogloditas, asesinatos, etc.

9 – De este accionar cruel, egoísta y de subyugación para dominar, robar y saquear recursos naturales, deriva toda la miseria que afecta a nuestra América hispana. Esta política imperialista es la causa principal de tanta pobreza y de las precariedades en salud, educación, vivienda, carreteras, presas, acueductos, electricidad, alimentación, crecimiento industrial, empleos y poco o nulo desarrollo humano, que ha hundido en la desesperación a todos los países de América Latina y a otros en gran parte del mundo, como es el caso del África Negra. Además, reafirmo, esta miseria generalizada ha generado la emigración masiva de la que tanto se queja y rechaza Estados Unidos.

10 – Que este imperio tenga en su dólar el lema “In God We Trust” (“En Dios confiamos”) es una manera de vendernos la idea de que es un pueblo de Dios, un pueblo cristiano, cuando, si por sus frutos los conoceréis, viene siendo un pueblo de las tinieblas. Robar, matar, asesinar, saquear, liquidar o hacer la vida infernal a sus congéneres no es cosa de Dios, sino del mismo diablo.

11 – Fruto de esta despiadada política de saqueo y opresión imperialista de 203 años, la indignación de los explotados, saqueados y abusados se ha manifestado con rebeliones masivas y guerrillas por doquier. Principalmente a partir de 1960 comenzó la subversión en nuestra América, con una implosión de rebeldía. Así, surgieron guerrillas en toda América Central y América del Sur.

12 – En Argentina: el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros. En Uruguay: el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). En Chile: el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), surgido en la década de 1960, lideró una insurrección popular que derrocó a la dictadura de la familia Somoza en julio de 1979. Derrocada la dictadura de los Somoza, surgieron “Los Contra” para combatir al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). “Los Contra” fue un grupo armado y financiado por los Estados Unidos.

13 – Aparte de “Los Contra”, y después del “Plan Cóndor”, surgió en El Salvador el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Creada en 1980, esta guerrilla fue una alianza de cinco organizaciones político-guerrilleras que combatió en la guerra civil salvadoreña hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. Esta guerra dejó aproximadamente 75,000 muertos y 15,000 desaparecidos.

14 – En la guerra civil en El Salvador se dieron matanzas horrendas clasificadas como genocidios. Tal fue la Masacre del Mozote realizada los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre de 1981 en los cantones (aldeas) de El Mozote, La Joya, Los Toriles, La Ranchería, caserío Jacote Amarillo y cantón Cerro Prado en el norte del departamento de Morazán en El Salvador, en las que fueron asesinadas más de 978 personas; de ellas, 553 fueron menores de edad. En aquel diciembre de 1981, el Batallón Atlácatl del ejército salvadoreño, bajo el mando de la CIA, asesinó a toda una población, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, bajo la falsa presunción de que la comunidad apoyaba a la guerrilla.

15 – En Ecuador, operó el grupo Alfaro Vive, ¡carajo! (AVC). Fundado en 1983, este movimiento subversivo llevó a cabo acciones armadas urbanas durante la década de 1980 antes de deponer las armas y desmovilizarse en 1991.

El Plan Cóndor

18 – Del Plan Cóndor se puede leer en cientos de portales digitales lo siguiente: El Plan Cóndor (u Operación Cóndor) fue una campaña de terrorismo de Estado, represión política intensa y combate a las guerrillas existentes en casi toda América hispana. Su creación y ejecución, entre las décadas de 1970 y 1980, obedeció principalmente a la decisión de Estados Unidos de eliminar las guerrillas anteriormente descritas y toda organización como los sindicatos y gremios estudiantiles o profesionales, o activistas sociales o comunitarios tildados de comunistas. Comunista era todo aquel o aquello que demandara reivindicaciones sociales, económicas o laborales, o que defendiera el patrimonio nacional. Específicamente, este plan fue orquestado por el presidente Richard Nixon y el secretario de Estado Henry Kissinger, pero ejecutado por la CIA.

17 – La principal acusación para tachar a alguien de comunista era haber hecho alguna demanda contra cualquier emporio norteamericano. Por ejemplo, pedir que una empresa de esas pagara mejores salarios y mejorara las condiciones laborales era considerado una demanda comunista. Pedir que una empresa como United Fruit Company cediera una parte de sus tierras para una reforma agraria también se consideraba una demanda comunista. Pedir que la ITT rebajara sus cobros operativos era una acción comunista. Pedir mejor precio para el cobre chileno era una demanda comunista.

18 – Pedir que las petroleras pagaran precios más justos y que disminuyeran la contaminación ambiental era una demanda comunista. Pedir que las empresas norteamericanas pagaran impuestos fiscales y arancelarios era considerado una demanda comunista. Hablar de saqueo de recursos naturales, nacionalización o expropiación de una empresa norteamericana era considerado una acción o demanda comunista. En este escenario, era común la acusación de comunismo por haber simpatizado con cualquiera de las demandas referidas. En consecuencia, ipso facto, el demandante era acusado de comunista, lo que podía costarle persecución, cárcel, exilio, tortura o muerte.

19 – El Plan Cóndor fue ideado por Estados Unidos y coordinado por la CIA con las dictaduras que operaban en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil; dictaduras que precisamente habían sido impuestas a sangre y fuego por Estados Unidos para dominar, robar y saquear los recursos naturales de esos países. Luego, con el tiempo, este plan se extendió a los restantes países de América del Sur, como Perú, y por casi toda América Central (Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Honduras).

Continuará…