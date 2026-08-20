El Escogido mantiene intacto su cuerpo entrenadores en el 2026

Santo Domingo, 20 ago.- Los Leones del Escogido, bicampeones del béisbol profesional, dieron a conocer este miércoles el cuerpo de entrenadores que acompañará al dirigente Ramón Santiago para la temporada 2026-27.

Ronny Paulino se mantiene como coach de banca, Jorge Mejía en el rol de instructor de bateo y Hatuey Mendoza sigue como instructor de lanzadores, precisó una nota de los Leones.

Charlie Valerio estará por segunda temporada en el puesto de asistente del dirigente, Guadalupe Jabalera será el coach de primera base y Héctor De la Cruz el de la antesala.

Roberto Girón vuelve como coach de picheo, Renny Pérez sigue como catcher de los lanzadores relevistas, mientras que Ramón Lubo, Juan Mota y Alex Germán repetirán como coaches.

Edwin Beard asumirá como coordinador ofensivo. Posee experiencia en la organización de los Yanquis de Nueva York, donde actualmente trabaja como coordinador de bateo de la academia del equipo en la República Dominicana.

Pedro López retorna al equipo escarlata, esta vez como instructor del cuadro interior.

El mocano fue jugador del Escogido entre las temporadas 2011-12 y 2017-18, siendo clave como campocorto en la corona 16 obtenida por los melenudos en el torneo 2015-16.

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