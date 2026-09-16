El engaño de las encuestas (OPINION)

Por JOSÉ RAMÓN MATOS
Las encuestas han sido siempre herramientas que han permitido a las empresas conocer el sitial de su producto para, junto a su equipo de mercado, buscar estrategias a fin de colocarlo en un mejor sitial.
En República Dominicana el sector político durante un tiempo importante las ha utilizado con el fin de que un precandidato o candidato gane una convención o unas elecciones, aún sin los números que podrían darle la victoria, lo cual es un vulgar y descarado error, pues la política se alimenta de realidades.
Cuando se basa una candidatura a golpe de encuesta, solo gana la empresa que es pagada para eso. Quien no tiene estructura partidaria, puede tener millones pero le toman el dinero y, al final, la gente vota por quien realmente tiene la convicción que es un candidato de verdad. Los miembros y simpatizantes de un partido o un candidato, votan por compromiso, convicción o simpatía, no por dinero. Si así fuese, Gonzalo Castillo en el 2020 hubiera arrasado y el PLD hubiese logrado mantenerse en el poder, con el Congreso Nacional a su favor. Pero no lo consiguió.
Ser candidato no es solo dinero; hay que tratar, hablar, atender y dar el valor debido a los miembros y dirigentes de un partido político, más si se está en el poder. Se necesita dar soluciones y tender la mano solidaria a quienes más la necesitan, aunque no estén en un buen nivel social. Esto vale mucho y cuesta poco.
sp-am