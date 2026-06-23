El dólar subió 19 cts. y se vende a $58.89; el euro sigue a $70.43

Escuchar artículo
SANTO DOMINGO.- El dólar subió 19 centavos y este martes era vendido en República Dominicana a RD$58.89.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$58.10
Venta: RD$58.89
EL EURO
El euro era vendido a RD$70.43 y comprado a RD$$66.55.
PETROLEO
El precio del barril de petróleo crudo WTI (West Texas Intermediate) ronda los $73 a $76 dólares estadounidenses para los contratos de futuros a corto plazo.
Esta cotización refleja una tendencia a la baja en el mercado internacional, influenciada por recientes ajustes de oferta y eventos geopolíticos.
Start Working at Home with Google! It’s by-far the best work I get paid over $220 per hour working from home with 2 kids at home. i never thought i’d be able to do it but my best friend earns over 15k a month doing this and she convinced me to try. .
Here is I started_______ Www.PayAtHome1.Com
Y cuando es que’ el «peso dom in icano, se va poner a’ la par con dollar»., puescuando trujillo el peso dominicano era ma’s caro que el dollar americano, , y miren ahora como esta’ el peso dominicano, ,que se puede hasta «jugar monopoliode juguetes como se jugaba en tiempo antan~os , para entrenerse con los ni~nols.,.!QJajajmajajaja!.
I get paid more than $120 to $130 per hour for working online. I heard about this job 3 months ago and after joining this i have earned easily $15k from this without having online working skills.
This is what I do……work27.info