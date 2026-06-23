El dólar subió 19 cts. y se vende a $58.89; el euro sigue a $70.43

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió 19 centavos y este martes era vendido en República Dominicana a RD$58.89.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$58.10

Venta: RD$58.89

EL EURO

El euro era vendido a RD$70.43 y comprado a RD$$66.55.

PETROLEO

El precio del barril de petróleo crudo WTI (West Texas Intermediate) ronda los $73 a $76 dólares estadounidenses para los contratos de futuros a corto plazo.

Esta cotización refleja una tendencia a la baja en el mercado internacional, influenciada por recientes ajustes de oferta y eventos geopolíticos.

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3 Comments
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Chanel Lyn
Chanel Lyn
2 horas hace

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visionario
visionario
2 horas hace

Y cuando es que’ el «peso dom in icano, se va poner a’ la par con dollar»., puescuando trujillo el peso dominicano era ma’s caro que el dollar americano, , y miren ahora como esta’ el peso dominicano, ,que se puede hasta «jugar monopoliode juguetes como se jugaba en tiempo antan~os , para entrenerse con los ni~nols.,.!QJajajmajajaja!.

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RobinNBass
RobinNBass
4 horas hace

I get paid more than $120 to $130 per hour for working online. I heard about this job 3 months ago and after joining this i have earned easily $15k from this without having online working skills.
This is what I do……work27.info

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