El dólar subió 15 cts. y euro 14; eran vendidos a $58.88 y $69.24

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió 15 centavos y este martes era vendido en República Dominicana a RD$58.88.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$58.017
Venta: RD$58.88
EL EURO
El euro bajó 14 centavos; era vendido a RD$69.24 y comprado a RD$65.68.
PETROLEO
El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) cotiza en torno a los 82 dólares. Esta cifra experimenta ligeras variaciones diarias debido a la tensión geopolítica y el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, marcando fluctuaciones por debajo de los 83 dólares en los mercados de futuros.
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