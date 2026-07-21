El dólar subió 15 cts. y euro 14; eran vendidos a $58.88 y $69.24

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió 15 centavos y este martes era vendido en República Dominicana a RD$58.88.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$58.017

Venta: RD$58.88

EL EURO

El euro bajó 14 centavos; era vendido a RD$69.24 y comprado a RD$65.68.

PETROLEO

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) cotiza en torno a los 82 dólares. Esta cifra experimenta ligeras variaciones diarias debido a la tensión geopolítica y el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, marcando fluctuaciones por debajo de los 83 dólares en los mercados de futuros.