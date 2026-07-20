Exportaciones de R. Dominicana hacia Haití aumentan 22,5 %

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Santo Domingo, 20 jul.- Las exportaciones de República Dominicana hacia Haití ascendieron a 678,56 millones de dólares entre enero y junio de 2026, un 22,5 por ciento más que en el mismo período del año anterior, informó hoy la Dirección General de Aduanas (DGA).

De acuerdo con la entidad, las ventas bajo el régimen nacional crecieron 39,4 por ciento, mientras que las de zonas francas aumentaron 28,6 por ciento.

Los envíos nacionales concentraron el 76,9 por ciento, seguidos por las zonas francas (14,6 por ciento), la admisión temporal (5,1 por ciento) y la reexportación (3,4 por ciento).

Entre los principales productos exportados desde las zonas francas sobresalieron las camisetas de punto, los tejidos de algodón y los envases y tapas de plástico, que en conjunto representaron más del 56 por ciento de esos despachos.

Bajo el régimen nacional destacaron las barras de hierro o acero sin alear, los cementos hidráulicos y la harina de trigo.

En sentido contrario, las importaciones dominicanas procedentes de Haití totalizaron 500 mil dólares, lo que representa una caída de 88,6 por ciento respecto al mismo período de 2025.

Las compras se distribuyeron entre el régimen de despacho a consumo (56,2 por ciento) y las zonas francas (43,8 por ciento). Entre los principales productos figuraron insecticidas y otros plaguicidas, alcohol etílico y artículos textiles como cordeles.

Haití se mantiene entre los principales destinos de las exportaciones dominicanas, especialmente de materiales de construcción, alimentos y manufacturas, pese a la compleja situación política, económica y de seguridad que atraviesa ese país.

of-am