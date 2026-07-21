Cotizantes mayores de 64 años en la Rep. Dom. aumentan 33%

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SANTO DOMINGO.- La realidad económica en República Dominicana muestra un fenómeno creciente: cada vez más personas mayores de 64 años siguen cotizando al sistema de seguridad social y postergan su jubilación para sostener el ingreso familiar.

Según registros de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), 117.719 dominicanos superan los 64 años y permanecen activos, un 33,9 % más que en 2020, cuando eran 87.907, de acuerdo con una publicación de Diario Libre.

El incremento revela no solo mayor longevidad laboral, sino dificultades para cubrir necesidades con la jubilación.

INFLACIÓN Y PENSIONES

El impacto de la inflación y la insuficiencia de las pensiones aparecen como factores determinantes. Muchos trabajadores, aun tras completar los años de servicio y acceder a una renta vitalicia, no cubren los gastos básicos y deben mantenerse activos para pagar servicios y apoyar a dependientes.

La brecha entre pensiones y costo de vida se ha ampliado en los últimos años.

DESIGUALDAD REGIONAL Y SECTORIAL

La mayoría de cotizantes mayores de 64 años son hombres. El Distrito Nacional concentra la mayor cantidad y los salarios promedio más altos, mientras Elías Piña apenas registra 26 activos y Bahoruco el ingreso más bajo.

El sector privado absorbe el 69,6 % de estos trabajadores y el público solo el 3,02 %. Dentro del privado, servicios lidera con 54.697 cotizantes en 2026 frente a 31.331 en 2020, un alza de 74,5 %, seguido de industria y agropecuaria. El sector público creció 3,8 % en el mismo periodo.

La industria paga los salarios más altos a mayores de 64 años, mientras actividades no identificadas reportan los ingresos más bajos.