Cifra de muertos por terremotos en Venezuela alcanza 5,208

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CARACAS.- El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrido el 24 de junio en la zona norte de Venezuela ascendió a 5,208, tras sumar 89 nuevos fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. 2790

Los heridos se mantienen en 16,740 y las personas sin vivienda en 17,907, según el balance difundido en la cuenta de Telegram del parlamentario. Hay 23,820 personas en 107 campamentos transitorios y 128,324 familias han sido atendidas por las autoridades. 2790

Desde los sismos se han registrado 1,388 réplicas. La madrugada de este domingo se reportó una de magnitud 3.0, a 9 kilómetros al oeste de La Guaira, con una profundidad de 3.9 kilómetros, de acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. Usuarios en X reportaron haberla sentido, sin daños. 2790

El balance oficial reporta 856 edificios afectados y 190 colapsados. 2790

APLICAN PLAN DE REMEDIACION AMBIENTAL

Este domingo, el Ministerio de Ecosocialismo informó que avanza en el Plan de Remediación Ambiental para el saneamiento y reordenamiento de la costa de La Guaira, el estado más afectado. Entre las técnicas contempla la fitorremediación, con siembra de especies vegetales para restaurar la línea costera, y una reorganización territorial con enfoque de planificación consciente. 2790

El viernes, el ministro Nelson Rodríguez informó que los sismos han dejado 2.1 millones de toneladas de escombros, según estimación del Gobierno junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

sp-am