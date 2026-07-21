Daniel Ortega: Jamás volverán los partidos impuestos por EU

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MANAGUA.- El copresidente Daniel Ortega descartó la posibilidad de que partidos políticos impuestos por el imperialismo estadounidense regresen al gobierno de Nicaragua, y ratificó el compromiso que mantiene hoy el pueblo con la defensa de la paz.

Durante un acto por el aniversario 47 del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el mandatario advirtió que sectores interesados en generar caos continúan conspirando y organizando acciones para promover la desestabilización del país.

«No crean que porque no hay guerra estamos en paz. Ellos viven conspirando ahí, conspirando, organizando, buscando cómo organizar partidos para que, en una elección que ellos se suponen, entonces esos partidos ganen las elecciones», expresó.

Ortega sostuvo que Nicaragua no permitirá el retorno al poder de fuerzas políticas vinculadas, según afirmó, a intereses estadounidenses y al somocismo.

«Aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas volverán a llegar al Gobierno. Jamás, jamás, jamás», enfatizó.

El copresidente señaló que se impulsarán las leyes necesarias para impedir que grupos financiados desde el extranjero puedan promover acciones desestabilizadoras.

«Hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias y que por mucha plata que les den los yanquis, no podrán, no podrán, no podrán», afirmó.

Asimismo, ratificó que quienes pretendan alterar la paz y la tranquilidad de Nicaragua deberán responder ante la justicia conforme a las leyes.

«Seguiremos desarrollando, aunque el diablo se nos ponga enfrente, le vamos a hacer las cruces al diablo», concluyó el líder sandinista.