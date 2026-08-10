NY: Cumbre Latinoamericana reconoce a Alberto Caminero

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NUEVA YORK.- El director de Prensa del Presidente de la República, Alberto Caminero, fue reconocido durante la XXVI Cumbre Latinoamericana de Líderes por su destacada trayectoria profesional en los medios de comunicación, así como por sus aportes a la sociedad.

La distinción fue otorgada durante el prestigioso encuentro internacional, que reúne a líderes políticos, alcaldes, empresarios y profesionales de la comunicación de diferentes países.

Al recibir el reconocimiento, Caminero agradeció la distinción y manifestó que constituye un honor que su trayectoria profesional y su compromiso con el ejercicio del periodismo sean tomados en cuenta.

¨Me honra recibir precisamente este reconocimiento¨, expresó el director de Prensa del Presidente Abinader, al destacar que su carrera en los medios de comunicación le ha permitido ser testigo y protagonista de importantes acontecimientos de la vida nacional, particularmente del acontecer político dominicano.

Resaltó la evolución de la actividad política a través del tiempo y cómo ha vivido en primera fila ese cambio.

¨He llegado a la conclusión, y lo dije recientemente, de que la forma en que se hace la política cambia, pero no así las estrategias¨, afirmó el responsable de la gestión de prensa del mandatario.

Asimismo, en el caso de República Dominicana, valoró el papel que juegan las instituciones en la protección de los derechos fundamentales de los dominicanos.