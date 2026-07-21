El PRM dice realizó asambleas en 379 organismos partidarios

Deligne Ascención, presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, dijo este 20 de julio del 2026 que el proceso fue exitoso.

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SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó que celebró asambleas en 379 organismos partidarios como parte de su XXIV Convención Nacional Ordinaria, en las que fueron aprobadas las direcciones municipales, distritales y de las tres circunscripciones del Distrito Nacional para el período 2026-2028.

Según la organización, las jornadas se desarrollaron los días 17, 18 y 19 de julio en 152 municipios, 224 distritos municipales y las tres circunscripciones del Distrito Nacional, alcanzando una participación del 95 % de los organismos convocados.

El presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI), Deligne Ascención, calificó como exitoso el desarrollo de las asambleas y atribuyó los resultados al compromiso mostrado por la dirigencia y las bases del partido.

PROCESO EXITOSO Y PRÓXIMAS ETAPAS

Ascención afirmó que las actividades se llevaron a cabo en un ambiente de armonía, organización y amplia integración de los dirigentes, destacando que este proceso contribuye al fortalecimiento de la estructura interna del PRM de cara a los próximos desafíos políticos y electorales.

Informó que el calendario de su XXIV Convención Nacional Ordinaria continuará el próximo fin de semana con la celebración de las convenciones provinciales de delegados, las cuales darán paso posteriormente a las convenciones zonales, como parte del cronograma establecido para completar el proceso de renovación de sus organismos de dirección.

Con estas jornadas, la organización busca consolidar su estructura partidaria en todo el territorio nacional y avanzar en la conformación de las direcciones que ejercerán funciones durante el período 2026-2028.

an/am