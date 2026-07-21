Advierte no permitirá intereses particulares influyan en gestión

El funcionario habló este 20 de julio del 2026 durante una presentación en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio.

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SANTO DOMINGO.- El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró que su gestión no permitirá que intereses particulares influyan en la agenda de la institución, al reafirmar su compromiso con la estabilidad fiscal, la planificación del desarrollo y el interés general del país.

Durante una presentación en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR) explicó que las responsabilidades del ministerio se han ampliado más allá de las finanzas públicas.

Dijo que ahora incluyen planificación de la inversión, estrategia de desarrollo, gestión de programas sociales y la supervisión de fideicomisos públicos.

El funcionario destacó que los fideicomisos públicos son supervisados con rigurosidad para evitar distorsiones presupuestarias y garantizar que cumplan su objetivo de mejorar la eficiencia.

MINISTERIO PARTICIPA EN MAS DE 100 CONSEJOS

Asimismo, indicó que la institución participa en más de 100 consejos y comisiones gubernamentales, entre ellos la Junta Monetaria, el Consejo del Banco de Reservas, el Gabinete Eléctrico, Refidomsa y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Díaz afirmó que esa carga de trabajo requiere un equipo técnico altamente capacitado y advirtió que no permitirá presiones de grupos de interés.

“Las puertas están abiertas para escuchar a gremios, organizaciones y críticas constructivas, pero cerradas para quienes entienden que un ministro debe responder a intereses particulares”, expresó.

POLÍTICAS QUE FORTALEZCAN LAS FINANZAS PÚBLICAS

El Ministro sostuvo que su función es diseñar políticas que fortalezcan las finanzas públicas y la economía, en coordinación con el presidente Luis Abinader, el Gabinete Económico y el Banco Central.

Al concluir su intervención, señaló que dirigir la economía en un contexto de “permacrisis” exige preservar la estabilidad macroeconómica sin renunciar al crecimiento, ordenar las finanzas públicas sin frenar el desarrollo y tomar decisiones orientadas al bienestar colectivo, aun cuando estas no siempre resulten populares.

an/am