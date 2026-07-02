El dólar bajó 60 cts. y euro 17; eran vendidos $59.34 y $69.76

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 60 centavos y este jueves era vendido en República Dominicana a RD$59.34.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$58.66
Venta: RD$59.34
EL EURO
El euro bajó 17 centavos y era vendido a RD$69.76 y comprado a RD$66.48.
PETROLEO
El precio del barril de petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, cotiza en torno a los $67.50 a $68.50 USD para los contratos de entrega más cercanos. Esta cifra representa una tendencia a la baja reciente en los mercados de Nueva York.
Seamos responsables. Recientemente el Partido Nacionalista Dominicano ( PND ) planteo que en el negocio de la subida y bajada en el cambio tanto del dollar como del Euro hay sectores que participan en esta actividad de compra y venta de dolares y euros que se estan cargando de muchos beneficios. Definitivamente que ha faltado la mano reguladora de parte de las autoridafes economicas del gobierno.
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