El dólar bajó 60 cts. y euro 17; eran vendidos $59.34 y $69.76

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 60 centavos y este jueves era vendido en República Dominicana a RD$59.34.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$58.66

Venta: RD$59.34

EL EURO

El euro bajó 17 centavos y era vendido a RD$69.76 y comprado a RD$66.48.

PETROLEO

El precio del barril de petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, cotiza en torno a los $67.50 a $68.50 USD para los contratos de entrega más cercanos. Esta cifra representa una tendencia a la baja reciente en los mercados de Nueva York.