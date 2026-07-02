Teherán afirma que Ormuz no es un «patio de juegos» para EU

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TEHERAN.- Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron este jueves que cualquier intervención de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz será respondida de manera «rápida y contundente».

«El estrecho de Ormuz no es un patio de juegos para el agresivo Estados Unidos, sino territorio soberano de la República Islámica de Irán», reza el comunicado, citado por medios locales.

Destacaron además que la seguridad de esa estratégica vía marítima constituye una línea roja para las Fuerzas Armadas de la República Islámica, señalando que «todos los buques petroleros y comerciales deben utilizar la ruta fijadas por Irán» para transitar de forma segura por el paso.

En este sentido, reiteraron que cualquier incumplimiento de los protocolos de navegación establecidos «será respondido de manera inmediata y contundente», lo que, advirtieron, pondrá en riesgo la seguridad de las embarcaciones que no acaten las normas.

«Además, cualquier intento por parte de Estados Unidos de interferir en asuntos de seguridad o de llevar a cabo cualquier acción perturbadora en el estrecho de Ormuz se considerará una amenaza a la soberanía nacional de Irán y recibirá una respuesta rápida y decisiva», enfatizaron.