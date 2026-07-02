Teherán afirma que Ormuz no es un «patio de juegos» para EU

TEHERAN.- Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron este jueves que cualquier intervención de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz será respondida de manera «rápida y contundente».
«El estrecho de Ormuz no es un patio de juegos para el agresivo Estados Unidos, sino territorio soberano de la República Islámica de Irán», reza el comunicado, citado por medios locales.
Destacaron además que la seguridad de esa estratégica vía marítima constituye una línea roja para las Fuerzas Armadas de la República Islámica, señalando que «todos los buques petroleros y comerciales deben utilizar la ruta fijadas por Irán» para transitar de forma segura por el paso.
En este sentido, reiteraron que cualquier incumplimiento de los protocolos de navegación establecidos «será respondido de manera inmediata y contundente», lo que, advirtieron, pondrá en riesgo la seguridad de las embarcaciones que no acaten las normas.
«Además, cualquier intento por parte de Estados Unidos de interferir en asuntos de seguridad o de llevar a cabo cualquier acción perturbadora en el estrecho de Ormuz se considerará una amenaza a la soberanía nacional de Irán y recibirá una respuesta rápida y decisiva», enfatizaron.
y desde que… tiempo no está… e. u… controlando parte… de ese canal, que… ustedes mismos, aceptaron… el libre tránsito… de sus embarcaciones… después de… e. u… desbloquearlo… y que pasa… que, cuando atacan… siempre ocurre… en bases estadounidenses… de paises aledaños… y no lo hacen… con los portaaviones de… e. u… que estén en… plenas aguas internaciones?… algo mal anda… en las viñas… del Señor…
YA HAY VARIOS CARGUEROS ATASCADOS EN LA PARTE INNAVEGABLE Y PELIGROSA DEL ESTRECHO DE ORMUZ DEBIDO A QUE TIENE LUGARES DE POCA PROFUNDIDAD Y ROCAS MARINAS. POR SEGUIR LOS CONSEJOS DEL IMPERIO ASESINO INVASOR Y DEPREDADOR
Que cosa ésa, dime y te diré para los intereses de quien? ahora hay más peligro que antes porque hay mucho odio, muchas muertes e intereses de por medio, porqué no dejar que cada país sea capaz de ser independiente y sobrevivir por sus propios medios?$$$$$$$$$$$$$$$ problema?
Exacto. Si Estados Unidos tiene sus propios pozos petroleros, y además, maneja el petróleo venezolano, ¿Por qué JO-DE del otro lado del mundo?
Que los orientales se las arreglen solos y se entiendan entre ellos.
Imparcial, diles eso… mismo a los ojos… e’ mimes, porqué depender… tantos del… petróleo irani… bomba e’ tiempo…