Nueva York activa plan por ola de calor con temperaturas 40°C

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NUEVA YORK. – La ciudad de Nueva York activó este jueves un plan de emergencia ante una intensa ola de calor que eleva los termómetros a valores cercanos a los 38 y 40 grados Celsius, en lo que las autoridades han calificado como uno de los episodios más severos del verano.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la combinación de altas temperaturas y humedad podría generar una sensación térmica superior, alcanzando niveles peligrosos para la salud, especialmente en horas de la tarde.

Ante este escenario, el gobierno local puso en marcha un operativo especial que incluye la apertura de centros de enfriamiento en los cinco distritos, distribución de agua potable, y el despliegue de equipos de asistencia para personas sin hogar y adultos mayores, considerados los grupos más vulnerables.

Asimismo, se han emitido recomendaciones a la población para evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratada y reducir el uso de energía eléctrica en horarios de mayor demanda, con el objetivo de prevenir sobrecargas en la red.

Las autoridades sanitarias alertaron sobre el incremento del riesgo de golpes de calor, deshidratación y complicaciones respiratorias, por lo que exhortaron a la ciudadanía a permanecer en espacios frescos o climatizados siempre que sea posible.

Este evento climático se enmarca dentro de una ola de calor que afecta amplias zonas del noreste de Estados Unidos, con temperaturas inusualmente elevadas para esta época del año, lo que ha obligado a varias ciudades a activar planes de contingencia similares.

El municipio indicó que continuará monitoreando la situación y actualizando las medidas conforme evolucione el sistema de altas temperaturas en las próximas horas.

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