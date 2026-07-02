PLD llama fortalecer estructuras de cara a consultas internas

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SANTO DOMINGO.- La Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (CONAP 2026) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llamó a dirigentes, miembros y militantes a continuar fortaleciendo las estructuras internas.

Mediante circular firmada por Cristina Lizardo, coordinadora de la comisión organizadora, llama a conformar las comisiones de consulta en provincias y municipios, conforme al reglamento del proceso.

CONFORMACIÓN DE COMISIONES TERRITORIALES

La organización informó, mediante la circular 001-06-2026, que se mantiene en marcha el proceso de integración de las comisiones territoriales, tras los acuerdos adoptados en una reunión ordinaria con representantes de los aspirantes presidenciales.

Asimismo, se indicó que el sistema de gestión de las comisiones de consulta ya está en funcionamiento para procesar las estructuras municipales, de circunscripciones y distritos municipales, las cuales deberán estar conformadas el próximo domingo 5 de julio.

Esta fecha corresponde a una extensión del plazo previamente establecido por la CONAP 2026 para completar la organización territorial del proceso interno.

CONSULTA PRESIDENCIAL Y POSICIÓN INSTITUCIONAL

La comisión ratificó la celebración de la consulta interna para el 18 de octubre, conforme a lo dispuesto por el Comité Central del PLD.

En ese sentido, aclaró que la certificación emitida por la Junta Central Electoral, vinculada a la sentencia TSE/0011/2025, no es vinculante para la consulta, al considerar que el proceso se rige por los estatutos del partido y el reglamento de la CONAP 2026.

LLAMADO A LA MILITANCIA

La CONAP 2026 exhortó a la militancia peledeísta a mantener el trabajo organizativo con “entusiasmo y compromiso”, con miras a fortalecer la estructura partidaria y avanzar hacia el objetivo electoral del 2028.

an/am