Una mujer secuestró esposo en medio de proceso de divorcio

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Santo Domingo, 2 jul .- El Ministerio Público arrestó este jueves a una mujer que, en medio de un proceso de divorcio, raptó a su esposo por el control de una empresa constructora propiedad de ambos establecida en el sector Alma Rosa II, en Santo Domingo Este.

Nancy Estervina de Jesús era «activamente perseguida», luego de cometer el hecho el pasado mes de febrero. Fue localizada y arrestada en el ensanche Quisqueya del Distrito Nacional. No se ha especificado el nombre de la víctima. Simplemente se ha dichon que es un ingeniero de profesión,

La Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), bajo la dirección de la fiscal Andry De Los Santos, ejecutó contra la imputada la orden de captura, dijo el Ministerio Público en una nota.

La orden de arresto y conducencia fue emitida a solicitud del Ministerio Público por el magistrado Máximo Roa Saint Hilaire, juez coordinador en funciones de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este, quien hizo constar en la autorización judicial que se aportaron elementos de juicio que permiten sostener, razonablemente, que la imputada podría ser autora o cómplice de la infracción que se le atribuye.

El expediente detalla que, De Jesús, quien es investigada por violar los artículos 307 y 309-2 del Código Penal Dominicano, cometió los hechos tras presentarse a la citada empresa junto a otras tres personas a los que habría contratado para cometer el hecho.

LO AGREDIERON FÍSICAMENTE

Según se ha establecido durante las pesquisas, la imputada y sus acompañantes agredieron físicamente a la víctima, y lo lanzaron al suelo. Posteriormente, lo sedaron y sacaron de la empresa en un vehículo, hecho que quedó captado en imágenes de vídeos de cámara de la zona.

La víctima fue llevada a un centro psiquiátrico que había contratado la imputada, donde fue localizado dos días después.

El Ministerio Público realiza la investigación del caso en la jurisdicción de Santo Domingo Este.EFE

rsl