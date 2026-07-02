Trump afirma que no permitirá China controle Canal de Panamá

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DAKOTA DEL NORTE.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no permitirá que China tome el control del Canal de Panamá, durante un acto por el 250 aniversario de la independencia estadounidense con múltiples referencias a la hegemonía global del país.

“China está intentando apoderarse del Canal de Panamá y no puedo permitir que eso suceda”, afirmó Trump en la biblioteca presidencial de Theodore Roosevelt, en Bismarck, Dakota del Norte.

El mandatario llegó a bordo del nuevo Air Force One donado por el Gobierno de Catar.

En su discurso, hizo un repaso de la historia del Canal y criticó su entrega a Panamá. “Perdimos 38,000 personas construyendo el Canal de Panamá. Nuestra gente, 38,000 personas murieron construyendo el Canal de Panamá. Se inauguró y, desde el primer día, fue un gran éxito, y lo regalamos. Lo regalamos”, declaró.

Trump sostuvo que el Canal “fue lo más caro que jamás construimos, y también lo más rentable”.