Gobierno resalta el proceso de avances del Estado dominicano

El foro se desarrolló en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Servicio Civil de la República Dominicana, ejecutado por el MAP con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Administración Pública (MAP) resaltó este jueves el proceso de reforma y reestructuración del Estado dominicano, así como socializar la metodología aplicada en la revisión funcional de las instituciones públicas.

Este proceso fue evaluado en el marco del foro “Revisión Funcional y Reestructuración del Estado: Evidencia, Metodología y Sostenibilidad Institucional”,.

En la apertura del evento, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, destacó los avances logrados en la implementación del Plan de Reestructuración y Racionalización del Estado dominicano.

Freund informó que, desde septiembre de 2024, se han ejecutado 21 procesos de reorganización institucional, incluyendo supresiones, fusiones, reestructuraciones funcionales y creaciones de entidades, todas sustentadas en base legal publicada. Según explicó, estas acciones han permitido contar con instituciones más eficientes, coherentes y alineadas a las prioridades del Gobierno.

El funcionario señaló que la fusión de mayor alcance fue la del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con el Ministerio de Hacienda, lo que dio origen a una sola entidad rectora.

“Dos ministerios con mandatos que se superponían en planificación, inversión pública y política fiscal fueron unificados en una sola institución, logrando mayor coherencia, menor duplicidad y una mejor capacidad de respuesta ante los desafíos económicos del país”, expresó Freund.

EXHORTA INSTITUCIONES PUBLICAS SER MAS EFICIENTES

Durante el primer panel, titulado “Reestructuración del Estado: Dirección estratégica, racionalización administrativa y sostenibilidad fiscal”, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, exhortó a los titulares de instituciones públicas a ser más eficientes en el uso de los recursos disponibles y optimizar el funcionamiento de sus entidades.

De su lado, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, señaló que la eficiencia del Estado no se mide por la cantidad de instituciones, sino por el impacto real de sus funciones en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

El comisionado para las Reformas del Estado, Darío Castillo Lugo, indicó que tras este proceso de reforma macro se deben retomar las reformas sectoriales para continuar con la racionalización del aparato estatal.

En un segundo panel, titulado “Revisión Funcional: Metodología, Evidencia y desafíos para la Reestructuración del Estado”, participaron el director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Gregorio Montero, junto a los expertos internacionales Manuel Arenilla y Jaime Rodríguez Arana.

ESPECIALISTAS RESALTAN AVANCES DEL MAP E INAP

Los especialistas resaltaron los avances impulsados por el MAP y el INAP en la modernización del Estado, al tiempo que abordaron los principales retos para fortalecer la eficiencia institucional y el capital humano del sector público.

En ese sentido, destacaron la importancia de la capacitación y formación continua de los servidores públicos, incluyendo a las autoridades, como elemento clave para el éxito de la transformación estatal.

Las palabras de cierre estuvieron a cargo de la directora de Coordinación de los Procesos de Reforma del MAP, Laura Díaz, quien valoró el foro como un espacio estratégico para el intercambio de experiencias, metodologías y aprendizajes en torno a la revisión funcional del Estado.

“Al final, toda esta metodología tiene un mismo centro: las personas. Una Administración pública centrada en las personas significa que cada función que se revisa y cada proceso que se rediseña está pensado tanto para quienes prestan el servicio como para quienes lo reciben”, afirmó Díaz.

El foro se desarrolló en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Servicio Civil de la República Dominicana, ejecutado por el MAP con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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