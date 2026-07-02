El BID anuncia una ayuda de 870.000 euros para Venezuela

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WASHINGTON.- El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, anunció este jueves un paquete de ayuda de al menos un millón de dólares para atender los daños causados por el doble terremoto registrado el 24 de junio en Venezuela.

“El Grupo BID está proporcionando un paquete de donaciones de al menos un millón de dólares para asistencia humanitaria inmediata y la evaluación de los daños y las pérdidas”, señaló Goldfajn en sus redes sociales.

El titular del organismo expresó su “solidaridad” con los venezolanos. “Nuestros pensamientos están con todas las personas afectadas”, agregó.

Según el último balance oficial, 2,295 personas murieron y 11,267 resultaron heridas por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el centro de la costa venezolana.