El desafío de fortalecer los gobiernos municipales

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La exitosa experiencia de la actual administración de la Alcaldía de Santo Domingo Este (SDE), Costa del Faro, ha colocado sobre la mesa un debate fundamental para el futuro del desarrollo nacional: la necesidad de fortalecer económicamente a los gobiernos municipales para que puedan responder con mayor eficiencia a las demandas de sus comunidades.

Durante décadas, los ayuntamientos dominicanos han operado con presupuestos limitados frente a la magnitud de los problemas que deben enfrentar. Manejan responsabilidades esenciales para la calidad de vida de los ciudadanos —limpieza urbana, mantenimiento de espacios públicos, ordenamiento territorial, iluminación, gestión ambiental, promoción comunitaria y desarrollo local—, pero con recursos que muchas veces no guardan relación con el tamaño poblacional ni con las necesidades reales de sus territorios.

En este contexto, el desempeño administrativo de Santo Domingo Este se ha convertido en un ejemplo de cómo, incluso con restricciones presupuestarias, una gestión organizada, con planificación, disciplina administrativa y visión estratégica, puede generar resultados visibles para la ciudadanía.

Sin embargo, esta experiencia también revela una realidad: si con recursos limitados se pueden lograr avances importantes, cuánto más podrían lograr los municipios dominicanos si contaran con presupuestos adecuados y herramientas financieras modernas.

El caso de SDE demuestra que los ayuntamientos no deben ser vistos únicamente como recolectores de basura o administradores de servicios básicos.

Los gobiernos locales pueden convertirse en motores de desarrollo económico, generadores de empleo, promotores de emprendimientos, impulsores de economía circular, protectores del medio ambiente y aliados estratégicos del Gobierno central.

Una ciudad como Santo Domingo Este, con una población superior al millón de habitantes, una ubicación estratégica, importantes recursos turísticos, comerciales y productivos, requiere una estructura municipal acorde con su realidad. La magnitud de sus desafíos exige más capacidad financiera para planificar y ejecutar soluciones sostenibles.

Inversión

Por esta razón, uno de los grandes desafíos del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) es comprender que el fortalecimiento municipal no debe verse como un gasto, sino como una inversión directa en la calidad de vida de los ciudadanos.

Un Estado moderno no puede concentrar todas las soluciones en el Gobierno central. Las comunidades necesitan gobiernos locales fuertes, cercanos y capaces de responder con rapidez. La descentralización efectiva permite que las decisiones se tomen más cerca de las personas, donde mejor se conocen los problemas y las oportunidades.

Incrementar progresivamente las transferencias a los municipios, acompañado de mecanismos de transparencia, evaluación de resultados y profesionalización de la gestión municipal, permitiría transformar los ayuntamientos en verdaderas plataformas de desarrollo.

El reto no es simplemente entregar más recursos; es construir un nuevo modelo donde cada peso invertido en los gobiernos locales genere más bienestar, más organización urbana, más oportunidades económicas y mayor confianza ciudadana.

La experiencia de Santo Domingo Este deja una enseñanza clara: cuando una administración municipal tiene visión, capacidad y compromiso, puede transformar realidades. Pero para multiplicar esos resultados en todo el país, República Dominicana necesita municipios con mayores capacidades financieras y administrativas.

El fortalecimiento de los gobiernos municipales debe convertirse en una de las grandes reformas pendientes para avanzar hacia una República Dominicana más organizada, productiva y cercana a su gente.

jpm-am