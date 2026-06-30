El CONEP reitera preocupación sobre la ley de residuos sólidos

«La facultad constitucional de declarar la urgencia constituye una herramienta legítima para atender circunstancias excepcionales. No obstante, insistimos en que su utilización para reformas que modifican de manera sustancial obligaciones económicas y reglas de funcionamiento de la actividad productiva debe ejercerse con prudencia y responsabilidad institucional», dijo el gremio en un comunicado.

El CONEP consideró «preocupante» que el proyecto concentre una parte importante de las nuevas cargas económicas sobre las mismas empresas que recientemente asumieron un incremento de la tasa del Impuesto sobre la Renta y que sostienen una «parte significativa» de las recaudaciones tributarias del país.

«Esta no es una discusión entre grandes, medianas o pequeñas empresas. Todas forman parte de un mismo tejido productivo y todas son indispensables para el desarrollo nacional», agregaron los empresarios.