El CONEP reitera preocupación sobre la ley de residuos sólidos

Santo Domingo, 30 jun (EFE).- El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) reafirmó este lunes su «compromiso» con el fortalecimiento de un sistema moderno y sostenible para la gestión integral de los residuos sólidos y reconoce la importancia de revisar periódicamente el marco legal para responder a nuevos desafíos.
Sin embargo, reiteró su preocupación por la forma en que se procura conocer una reforma de esta trascendencia, mediante un procedimiento legislativo que reduce significativamente los espacios de análisis y deliberación técnica que una iniciativa de este alcance demanda.
La reacción de la cúpula empresarial se produce a raíz de la aprobación en la Cámara de Diputados, con modificaciones, del proyecto de ley sobre residuos sólidos, al que se han opuesto en reiteradas oportunidades.
PRUDENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
«La facultad constitucional de declarar la urgencia constituye una herramienta legítima para atender circunstancias excepcionales. No obstante, insistimos en que su utilización para reformas que modifican de manera sustancial obligaciones económicas y reglas de funcionamiento de la actividad productiva debe ejercerse con prudencia y responsabilidad institucional», dijo el gremio en un comunicado.
El CONEP consideró «preocupante» que el proyecto concentre una parte importante de las nuevas cargas económicas sobre las mismas empresas que recientemente asumieron un incremento de la tasa del Impuesto sobre la Renta y que sostienen una «parte significativa» de las recaudaciones tributarias del país.
«Esta no es una discusión entre grandes, medianas o pequeñas empresas. Todas forman parte de un mismo tejido productivo y todas son indispensables para el desarrollo nacional», agregaron los empresarios.