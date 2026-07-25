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Cualquier ataque al bastión antiimperialista de las Américas, la «Cuba comunista fracasada», es visto como un ataque a esos ideales románticos del Che, Fidel y su historia «me absolverá» sobre justicia social y resistencia a las imposiciones de países millonarios y así nació el arma más temida en el mundo, el ICAP. Instituto Cubano de Amistad con los pueblos del mundo.

ICAP no es una organización neutral creada por el Estado cubano para promover la imagen del gobierno en el exterior y fortalecer sus vínculos con grupos de solidaridad.

Desde una perspectiva crítica, muchos consideran que, en lugar de defender los derechos y las libertades del pueblo cubano, el ICAP actúa como defensor del régimen, justificando políticas que han contribuido a la prolongada crisis económica, la falta de libertades y el éxodo masivo de millones de cubanos.

Para quienes sostienen esa visión, respaldar al régimen significa respaldar un modelo que ha llevado a décadas de escasez, pobreza y falta de oportunidades para la población.

Si el ICAP fuera tan eficiente defendiendo al pueblo cubano como lo es defendiendo al régimen, Cuba no tendría anaqueles vacíos ni millones de ciudadanos buscando un futuro fuera de la isla.

Su misión parece clara: vender al mundo una revolución próspera mientras los cubanos hacen largas filas para conseguir lo básico.

Más que un Instituto de Amistad con los Pueblos, muchos lo ven como un Instituto de Amistad con la propaganda. Porque cuando la realidad incomoda, siempre es más fácil exportar discursos que importar soluciones.

Yo lo llamo ICAP «Instituto Cubano de Aplausos Permanentes».

Su especialidad no sería resolver los problemas de los cubanos, sino convencer al mundo de que esos problemas son pocos… o que la culpa siempre es de otro.

Mientras el pueblo hace filas para conseguir alimentos y medicinas, el ICAP parece concentrarse en organizar aplausos, visitas y discursos para demostrar que todo marcha de maravilla.

Porque, al parecer, cuando la realidad no ayuda, siempre queda la propaganda.

Imagen que vende Cuba hace 65 años, es el bloqueo, «resistimos hasta morir,» ya en este siglo eso no es real, los jefes cubanos comen 3 veces al día, beben whisky, vodka, comen caviar y el pueblo??

Visite a Cuba y vea que ese discurso es una mentira, China, Rusia y otros países ayudan y Cuba no paga, ah si, envía soldados cubanos a defender a Chávez y Europa condena a Rusia por invadir a Ucrania, pero abraza a Cuba que apoya a Rusia en esa invasión, entonces Cuba solo busca que le cojan pena.

Usan su propia crisis como escudo moral contra los gringos, este cuento no va a terminar.

JPM