EEUU reivindica bloqueo de 84 buques en el estrecho de Ormuz

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WASHINGTON 1 Sep.- El Ejército de Estados Unidos ha reivindicado este martes el bloqueo de 84 buques comerciales en el marco del cierre perimetral en marcha en el estrecho de Ormuz, donde sigue la inestabilidad ante la falta de un acuerdo con Irán para reabrir el paso.

«A fecha del 1 de septiembre, las fuerzas estadounidenses han desviado 84 buques comerciales, inutilizado tres y abordado dos para garantizar el cumplimiento», ha indicado el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) en referencia al bloqueo de puertos y buques iraníes en la zona.

De lado de Estados Unidos defienden que el país ahora está en una fase de, principalmente, «garantizar la libre circulación del comercio» en el estrecho de Ormuz, después de la última andanada de ataques perpetrada por su Ejército, en la víspera, contra la isla iraní de Larak.

La pasada semana Washington proclamó que el estrecho está libre de minas, al tiempo que ha advertido a Teherán de que «destruirá» cualquier buque que trate de volver a colocarlas en el estratégico paso.

of-am