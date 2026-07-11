EEUU mantendrá todas las medidas contra Gobierno Cuba

Los Ángeles (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este sábado que el Gobierno del presidente Donald Trump “seguirá utilizando” todas las herramientas a su alcance para hacer frente a las amenazas de seguridad que plantea el régimen en Cuba, como para impulsar reformas económicas y políticas.
“Los líderes de Cuba simplemente deben optar por comprometerse con reformas reales, la paz y la prosperidad, antes de que sea demasiado tarde”, subrayó el secretario en un comunicado.
Rubio dio las declaraciones a propósito del quinto aniversario de las protestas masivas del 11 de julio de 2021, en la que miles de cubanos salieron a las calles para protestar contra la escasez y la falta de libertades.
El secretario condenó que tras cinco años del estallido social cientos de cubanos permanecen detenidos “injustamente” y reiteró el llamado a “la liberación inmediata de estos y de todos los presos políticos en Cuba”.
Además volvió a cargar contra los líderes del régimen de la isla a los que acusó, sin presentar pruebas, de robar y ocultar en el extranjero los pocos recursos que le quedan a la isla.
EE.UU. presiona pero ofrece ayuda a Cuba
Washington lleva seis meses aplicando una política de máxima presión a Cuba: un bloqueo petrolero que ha multiplicado los apagones, nuevas sanciones que están ahuyentando a las empresas extranjeras y siempre, de fondo, la sombra de una posible intervención militar, que cobró fuerza tras el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela.
No obstante, Rubio dijo este sábado que el Gobierno del presidente Donald Trump ha ofrecido a Cuba ayuda, asistencia para la reconstrucción y “la promesa de una nueva relación entre nuestros dos países”, siempre y cuando el régimen acepte implementar reformas políticas y económicas que brinden al país una oportunidad de prosperidad.
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«Cuba no es una amenaza, EE.UU. sí»: Díaz-Canel habla sobre la restauración de la energía bajo «el genocida cerco petrolero»
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dio este sábado detalles de los trabajos para restaurar el suministro eléctrico tras el apagón masivo en la isla, producido en medio del bloqueo impuesto por EE.UU. contra el país.
«La nueva caída del SEN [Servicio Electroenergético Nacional], con muy pocos días de diferencia, añade tensiones a la recuperación, pero los eléctricos no se rinden. Ya hay máquinas en arranque, otras sincronizando y subiendo cargas. Proceso muy complejo, bajo el genocida cerco petrolero», escribió en su canal de Telegram. El líder cubano destacó que «Cuba no es una amenaza, Estados Unidos sí».
Cerco energético El cerco energético impuesto por EE.UU. a Cuba, como parte del arreciamiento del bloqueo que pesa sobre el país caribeño desde hace más de seis décadas, es la causa de los recurrentes apagones. La situación empeoró ostensiblemente desde el pasado 29 de enero, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría el país caribeño para la seguridad del país norteamericano y la región. Entonces Trump también anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la isla,… Leer mas »