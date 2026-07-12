EEUU lanza ronda de ataques a Irán, que responde con misiles

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La nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán se extendió este domingo a varios países de Oriente Medio con bases estadounidenses, después de que Washington lanzara otra ronda de ataques contra territorio iraní y Teherán respondiera con misiles y drones contra Catar, Kuwait, Baréin y Jordania y el cierre del estrecho de Ormuz.

Las ofensiva de las fuerzas estadounidenses contra Irán alcanzó unos 140 objetivos militares, según el Comando Central de EE.UU. (Centcom), que justificó el ataque en por un bombardeo previo de la República Islámica contra un navío que transitaba por Ormuz, uno de los principales focos de tensión del conflicto.

Esta nuevo escalada se produce después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, diera hace unos días por terminado el acuerdo que ambos países alcanzaron el 17 de junio para poner fin a la guerra, desbloquear Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní, tras la reanudación de los bombardeos en Oriente Medio.

MÁS ATAQUES DE EE.UU.

Estados Unidos inició la tercera ofensiva contra Irán de esta semana a las 19:15 hora local del sábado (23:15 GMT), después de que, según el Centcom, Teherán bombardeara un portacontenedores con bandera de Chipre que navegaba por Ormuz.

Las fuerzas estadounidenses justificaron el ataque contra la República Islámica alegando que están «degradando su capacidad» para atacar otras embarcaciones en el estrecho.

Medios iraníes informaron de explosiones en diversos puntos del país después de que EE.UU. anunciara su nueva ronda de ataques –que ya ha dado por concluida–, entre ellos ciudades de la provincia de Bushehr (suroeste), que alberga una central nuclear, así como localizaciones cercanas a Ormuz.

De momento no hay información sobre víctimas en estos ataques.

JORDANIA, CATAR, KUWAIT, OMAN Y BARÉIN

Por su parte, Irán reivindicó este domingo ataques con misiles y drones en países de Oriente Medio que albergan bases e instalaciones militares estadounidenses, entre ellos Jordania, Catar, Kuwait y Baréin.

La Guardia Revolucionaria iraní señaló en un comunicado que atacó «con varios misiles balísticos» infraestructura e instalaciones militares clave en la base aérea estadounidense Príncipe Hassan, situada en Jordania, lo que causó la «destrucción» de su centro de mando y control, así como de los hangares de drones MQ9, según recogió la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo.

Además, informó de ataques con misiles contra la base aérea estadounidense Al-Udeid en Catar, que alberga el mayor contingente de tropas y equipos de EE.UU.

Según el ministerio del Interior, al menos tres personas, incluidas un niño, resultaron heridas por la caída de metralla como resultado de la intercepción de los proyectiles lanzados desde Irán.

Mientras, el Ejército iraní reivindicó una ofensiva con «drones destructivos» contra el sistema antimisiles Patriot en Kuwait, así como contra un depósito de municiones y una estación de radar de las fuerzas estadounidenses en el mismo país.

En otra ofensiva, Irán atacó el sistema de comunicaciones y la estación de radar del Ejército estadounidense en Baréin.

También las autoridades omaníes denunciaron que su país ha sido atacado este domingo por «drones», aunque sin precisar su procedencia.

Una fuente de seguridad omaní informó a la agencia oficial de noticias ONA de que «varios sitios en la región de Musandam fueron blanco de ataques con drones» .

«LA ERA DE LOS ACUERDOS UNILATERALES HA TERMINADO»

Tras el recrudecimiento de los ataques cruzados, el presidente del Parlamento y negociador jefe de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió a Estados Unidos de que «la era de los acuerdos unilaterales ha terminado».

«Os lo dijimos: cumplid vuestra palabra o pagad el precio. La realidad está llamando a la puerta», escribió en una publicación en X acompañada de una imagen con el texto de un punto del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán que alude a la reapertura de Ormuz, con la frase «la República Islámica de Irán tomará las medidas necesarias» subrayada.

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