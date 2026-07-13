EEUU lanza oleada ataques por tercera noche consecutiva a Irán

WASHINGTON 13 Jul.- El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado este lunes una nueva oleada de ataques contra territorio iraní por tercera noche consecutiva después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurase que «golpearían» fuerte a Teherán durante la madrugada.

«A las 4.45 horas (10.45 en horario peninsular), el Mando Central de EEUU comenzó a lanzar, por tercera noche consecutiva, ataques contra Irán por orden del comandante en jefe. Estos ataques continuarán imponiendo un alto coste a las fuerzas iraníes y degradando su capacidad para atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz», ha indicado en un breve comunicado.

Esto se produce poco después de que el inquilino de la Casa Blanca haya asegurado durante una entrevista con el canal conservador Salem News Channel que Estados Unidos «golpeará» a Irán «muy fuerte» en la noche de este lunes y también durante la jornada del martes.

«Vamos a golpearles muy fuerte esta noche y vamos a golpearles fuerte mañana y no hay una maldita cosa que puedan hacer al respecto. No tienen nada. No pueden hacer nada más que ser bocazas. Les he podido conocer y están totalmente locos», ha indicado.

El Ejército iraní ha informado a última hora del lunes de que sus fuerzas han atacado con drones y misiles objetivos estratégicos estadounidenses en Kuwait, además de reivindicar un ataque con misiles de crucero contra un «buque enemigo estadounidense».

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado más pronto que sus defensas aeroespaciales han destruido un dron estadounidense MQ1 en el estrecho de Ormuz, según ha recogido la agencia de noticias estatal IRNA.