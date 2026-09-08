EEUU cifra en cerca de cien los buques intervenidos en Ormuz

WASHINGTON, 8 Sep. (EUROPA PRESS) – El Ejército de Estados Unidos ha elevado a cerca de cien los buques que ha intervenido en el marco de su bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Entre ellos hay más de 90 que han sido «redirigidos» en la zona, en medio del conflicto abierto con Irán tras la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero junto a Israel contra el país asiático.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha manifestado en un breve mensaje en redes sociales que el cerco en el mar Arábigo a los puertos iraníes ha permitido hasta la fecha «redirigir 94 buques comerciales, inmovilizar tres y abordar dos» de cara a «garantizar el cumplimiento total del bloqueo».

Washington impuso el bloqueo como respuesta a las restricciones a la navegación en la zona aplicadas por Irán tras la citada ofensiva. Durante los últimos días, las partes han intercambiado ataques, en pleno estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Próximo.