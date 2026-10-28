EEUU expulsa a diplomático cubano tras altercado en la ONU

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NUEVA YORK.– Estados Unidos anunció la expulsión del diplomático cubano Richard Tur de la Concepción, luego de un altercado ocurrido el martes 27 de octubre durante una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, informó que el secretario de Estado, Marco Rubio, había firmado los documentos para ordenar la salida del funcionario cubano del territorio estadounidense.

«Ya se fue. Estará en un avión a La Habana en las próximas 24 horas», declaró Waltz durante una entrevista en el programa Hannity, de Fox News.

«Si le levantas la mano a un diplomático estadounidense, el presidente Trump, el secretario Rubio ni yo vamos a permitirlo», agregó, al referirse al incidente.

EL ALTERCADO DURANTE EL DISCURSO

Según las informaciones difundidas sobre el suceso, integrantes de la delegación cubana interrumpieron la intervención de Waltz, quien cuestionaba los privilegios de la familia Castro, la corrupción de la élite gobernante y la represión política en Cuba.

En medio de las protestas, Tur de la Concepción se habría acercado a J. P. Freire, portavoz del embajador estadounidense, quien grababa la escena, e intentado arrebatarle el teléfono celular.

Las imágenes del incidente circularon en las redes sociales y provocaron la reacción de las autoridades estadounidenses.

Tur de la Concepción se desempeña como primer secretario de la Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas. Además, La Habana lo ha promovido como candidato al Comité Asesor sobre Cuestiones Administrativas y Presupuestarias (ACABQ) para el período 2027-2029, cuyas elecciones están previstas para noviembre de 2026.

TENSIONES ENTRE WASHINGTON Y LA HABANA

El anuncio de la expulsión se produce en un contexto de crecientes tensiones entre ambos países y coincide con la votación de la Asamblea General de la ONU sobre la resolución cubana contra el embargo económico impuesto por Estados Unidos.

En 2025, la iniciativa obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones, de acuerdo con los registros de Naciones Unidas.

La salida del diplomático podría tener repercusiones en la representación cubana ante el organismo internacional y en su candidatura al comité presupuestario, aunque el alcance de esas consecuencias no ha sido precisado oficialmente.

El episodio añade un nuevo elemento de confrontación diplomática entre Washington y La Habana, en momentos en que ambas delegaciones mantienen posiciones enfrentadas sobre la política estadounidense hacia Cuba.

Fuente: ADN CUBA

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