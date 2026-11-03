The New York Times pide en editorial votar contra Trump

NUEVA YORK.- El diario estadounidense The New York Times, uno de los más leídos y premiados del mundo y considerado un medio de referencia global, publicó un editorial durísimo en el que pidió expresamente a los ciudadanos que castigaran con su voto al Partido Republicano de Donald Trump en las elecciones legislativas de medio mandato celebradas este martes en Estados Unidos.

Bajo ese título, el diario sostuvo que lograr una victoria demócrata era en ese momento la única forma de devolver a la normalidad a «un país que empieza a deslizarse hacia la autocracia» y la única vía para imponer «un freno, que se necesita desesperadamente», a la actividad de Trump en los dos años de gobierno que le quedaban por delante.

«Los votantes deben tener presente el incumplimiento de Trump de sus promesas electorales, sus intentos de socavar la democracia estadounidense y su corrupción flagrante. Deben pensar en la aquiescencia del Partido Republicano ante este abuso de poder y deben exigir responsabilidades a los republicanos», rezó el editorial. Y añadió: «El Partido Demócrata actual tiene muchos defectos, entre ellos la decepcionante incapacidad de presentar un programa propio coherente. Pero los demócratas ofrecen este año la única alternativa al daño que el señor Trump y su partido han infligido a la nación».

El artículo instó a los electores a demostrar al mundo «que el señor Trump no representa a la mayoría de los estadounidenses» y «que un país que empieza a deslizarse hacia la autocracia puede volver a la normalidad», y les pidió desviar el rumbo de un Gobierno «mancillado por la corrupción, la incompetencia y el abuso de poder».

UN GOBIERNO CON OPOSICIÓN

Pasara lo que pasara en los comicios —en los que se renovó la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado—, «es casi seguro que el señor Trump seguirá causando daño mientras ocupe el cargo», desafiando a las Cámaras «de formas que violen la tradición o la ley», auguró el periódico.

«Sin embargo, la diferencia entre un Gobierno dirigido por completo por un partido político a su antojo y un Gobierno con una oposición con poder es enorme. Los estadounidenses tienen ahora la oportunidad de manifestar su descontento con su conducta, y deberían aprovecharla», remató.

ACUSACIONES DE DAÑO A LA DEMOCRACIA

«En un periodo de 21 meses, [Trump] ha causado más daño a la democracia y al Estado de derecho que cualquier otro presidente en la era moderna y, quizá, incluso desde hace más tiempo», aseveró el editorial. Y puso ejemplos: desde el «uso indebido de las leyes de seguridad nacional con fines políticos» hasta la desobediencia a órdenes judiciales sobre la deportación de migrantes, pasando por el «desmantelamiento» del Departamento de Justicia, «convirtiéndolo en un instrumento de represalia contra sus adversarios», o el nombramiento de «aduladores incompetentes» en puestos clave.

POLÍTICA EXTERIOR Y CORRUPCIÓN

En política exterior, prosiguió el diario, Trump «ha malgastado vidas y recursos militares en una guerra mal calculada e ilegal contra Irán», un «error estratégico» que dejó a EE. UU. «menos preparado para futuros conflictos». «Ha aislado y dejado a Estados Unidos en una posición vulnerable al distanciarse de aliados de toda la vida. Ha debilitado a Ucrania en su heroica lucha contra Rusia y se ha acercado al presidente Vladímir Putin», subrayó.

Tras apuntar también al «enriquecimiento y las transacciones en beneficio propio de la familia Trump», que no dudó en calificar de corrupción, el editorial señaló la responsabilidad que en esa deriva tuvieron el resto de políticos republicanos, que o colaboraron con Trump o al menos le dejaron hacer.

«CÓMPLICE ENTUSIASTA»

El Partido Republicano fue «cómplice entusiasta [del presidente] en la degradación de los ideales de la nación», lamentó The New York Times. «A las mayorías republicanas de la Cámara de Representantes y el Senado ni siquiera parece importarles que el señor Trump haga caso omiso de las leyes que ellos mismos aprobaron […] Los candidatos republicanos al Congreso que se presentan este año merecen pagar un precio tanto por el daño que ha causado su partido como por el daño que no ha sabido impedir. Ante un presidente ávido de poder, la mayoría de ellos han dado muestras de cobardía», incidió.

Por eso, concluyó el diario, a esas alturas ya «solo los votantes pueden servir de contrapeso». A ellos les pidió «frenar los impulsos autoritarios del señor Trump» y «actuar en interés del pueblo», votando a candidatos demócratas o, como mucho, a los escasos políticos republicanos que se enfrentaron abiertamente al presidente.

«Cuando una democracia comienza a deslizarse hacia la autocracia, las elecciones legislativas ofrecen el punto de inflexión potencial más significativo», terminó el editorial. «Si los votantes respaldan al nuevo régimen —o si el partido en el poder logra subvertir la voluntad popular—, el deslizamiento puede acelerarse. Si los votantes rechazan con éxito al régimen, la democracia puede empezar a recuperarse. Estados Unidos será más fuerte si las elecciones intermedias de 2026 suponen ese punto de inflexión».

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