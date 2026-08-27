Edesur informa detención de 5 brigadistas por cobro indebido

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SANTO DOMINGO.- Edesur Dominicana informó la detención de cinco integrantes de brigadas contratadas por la empresa, quienes son señalados por su presunta participación en la solicitud de dinero a clientes a cambio de realizar trabajos o prestar servicios.

Las detenciones se produjeron tras denuncias recibidas por el Departamento Operativo Contra el Fraude de la distribuidora eléctrica. Los operativos fueron realizados en las calles Camino Los Asises, en Sainaguá, San Cristóbal; Héroes de Luperón y Catalina Gil, en los sectores La Feria y San Gerónimo, del Distrito Nacional.

Edesur Dominicana reiteró que colaborará plenamente con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades correspondientes.

La empresa reafirmó su compromiso con la transparencia, la ética y la protección de los derechos de sus clientes, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de cobro indebido o actuación irregular por parte de brigadistas o técnicos.

Para realizar denuncias, los usuarios pueden comunicarse con el Call Center de Edesur al 809-683-9393, acceder al portal energiasinfraude.com.do o utilizar sus redes sociales y buzones de sugerencias.

an/am