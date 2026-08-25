EDENORTE entrega mochilas y útiles escolares niños del Cibao

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.–La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) entregó cientos de mochilas con útiles escolares a niños y niñas de distintas comunidades del Cibao, como parte de sus iniciativas de responsabilidad social y apoyo a la educación.

La jornada fue coordinada por el Voluntariado Manos que Iluminan, del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de EDENORTE, con el propósito de respaldar a las familias y contribuir a que los estudiantes dispongan de los materiales necesarios para sus actividades académicas.

COMUNIDADES BENEFICIADAS

Las entregas fueron realizadas en el centro educativo Lidia María Rosado, de Loma de Pozo Prieto, Mao, provincia Valverde; la escuela Eustaquia Marte, en El Abanico, Constanza, provincia La Vega; y el centro Emilio Peña de la Rosa, en Casa de Alto, municipio Pimentel, provincia Duarte.

También fueron beneficiados estudiantes del centro educativo Hervidor, en Palmar Grande, Altamira, provincia Puerto Plata, así como niños vinculados a la Fundación SONAE (Soporte a la Niñez y Adolescencia Emocional), en Santiago Oeste.

SOLIDARIDAD DE COLABORADORES

Las mochilas fueron preparadas con materiales esenciales para el nuevo año escolar. La iniciativa contó, además, con aportes de colaboradores de EDENORTE, quienes donaron mascotas, lápices, lápices de colores, borradores y sacapuntas, ampliando el alcance de la jornada.

Con esta acción, EDENORTE reafirma su compromiso con la educación, el bienestar de la niñez y el desarrollo integral de las comunidades ubicadas dentro de su zona de concesión.

La empresa destacó la participación del Voluntariado Manos que Iluminan y la solidaridad de sus colaboradores, cuyo respaldo permitió llevar herramientas educativas y alegría a cientos de estudiantes del Cibao.

an/am