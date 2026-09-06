ECUADOR: Militares de EEUU interceptan buque narcotráfico

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

QUITO 6 Sep.- Efectivos militares estadounidenses han abordado este sábado una embarcación que supuestamente pertenecía a las organizaciones del narcotráfico en aguas internacionales cercanas a la costa de Ecuador. Hasta cuatro embarcaciones han sido abordadas por militares de Estados Unidos en esta zona en los últimos nueve días.

Los militares han asaltado el ‘María Candelaria’ a unas 270 millas náuticas (unos 500 kilómetros) de la costa ecuatoriana y por tanto en aguas internacionales.

El Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (SOUTHCOM) ha informado que el ‘María Candelaria’ formaba parte de «una plataforma de reabastecimiento de combustible formada por varias embarcaciones» que prestaba servicio al tráfico de droga en el Pacífico.

Esta plataforma daba apoyo a «la violenta organización narco-terrorista Los Choneros», según Washington, que explica que las personas que estaban en la embarcación han sido entregadas a las autoridades ecuatorianas. Los buques han sido hundidos después de ser vaciados.

El Ministerio de Defensa ecuatoriano ha confirmado el «nuevo golpe» a Los Choneros y ha destacado que «la ubicación registrada correspondería aparentemente a aguas internacionales».

Uno de los ocupantes ha retransmitido en directo el asalto a través de redes sociales. Éste asegura que habían salido para pescar hace tres días y critica que no se produjera ningún contacto por radio.

La interceptación del ‘María Candelaria’ ocurre después de la destrucción de tres embarcaciones ecuatorianas en menos de una semana. El SOUTHCOM ha informado de estos ataques, que justifica por su nexo con actividades ilícitas.

El primer ataque se produjo el 28 de agosto, cuando la embarcación ‘Tres Hermanos’ de Jaramijó fue destruida y hundida. Posteriormente, el miércoles 2 de septiembre, fue atacada y destruida la ‘Conquista II’, y un día después, el jueves 3, la ‘OM 2’, ambas de Manta. Estas dos últimas serían también estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible, según las autoridades de Estados Unidos y de Ecuador. Familiares de los tripulantes han rechazado estas acusaciones y aseguran que no tenían vínculos con organizaciones criminales.

of-am